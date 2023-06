Docentes jubilados reclamaron pago de prestaciones sociales a la gobernación chavista de Guárico

Educadores jubilados de distintos municipios del estado Guárico protestaron este lunes 26 de junio, a las afueras de la Gobernación, en San Juan de los Morros, para reclamar el pago justo de las prestaciones sociales.

Por Pedro Izzo – Corresponsalía lapatilla.com

Rosa Martínez, docente jubilada del municipio Monagas, explicó que en 2018 un grupo importante de maestros guariqueños fueron migrados presuntamente de manera arbitraria a la nómina nacional del Ministerio de Educación y no se les canceló lo correspondiente a prestaciones sociales por los años de servicio.

“Los que han recibido sus prestaciones les han pagado solamente los cinco años de servicio que cumplieron en el Ministerio de Educación, mientras que de la Gobernación del estado no hemos recibido nada por todos esos años anteriores, que estuvimos antes de la migración”, sostuvo.

Martínez es solo una entre decenas de maestros llaneros que dedicaron más de 30 años a la educación en nómina regional, por lo cual exigen sus reivindicaciones socioeconómicas.

Nelly Guape, docente jubilada del municipio El Socorro, exhortó al gobernador José Vásquez para que cumpla con el pago de las prestaciones y se respeten los derechos laborales de los educadores jubilados que fueron migrados a la nómina nacional.

“Me salen 32 años con 2 meses que le trabajé al estado y no me ha cancelado ni medio. Trabajé 5 años en la nación y me dieron 1.070 dólares. Y soy docente 5 y me bajaron a docente 4 cuando me migraron a la nación de manera inconsulta”, subrayó Guape.

Doris Salvatierra, educadora jubilada del municipio Ortiz, relató que en 2019 recibió su jubilación con un pago de 38 dólares por más de 25 años de servicio, lo cual calificó de injusto. Aseguró que pese a reclamar ante el Ministerio de Educación, estos presuntamente le indicaron que el monto era lo correspondiente.

“No es justo, sobre todo cuando uno ha sido un docente dedicado, ha dejado su vida en las aulas a favor de los niños, ha gastado sus equipos en las aulas, ha trabajado hasta las 2:00 de la mañana, porque el docente no tiene descanso”, lamentó Salvatierra.

Por último, pidió a las autoridades del magisterio que ante los “pagos míseros”, se calculen nuevamente las prestaciones sociales que, como ella, también recibieron otros educadores en la entidad y no corresponden con la cantidad de años de servicio.