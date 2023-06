¿Hubo muertos y pérdidas en el Ejército ruso durante el motín de los mercenarios de Wagner?

Click to share on Google News (Opens in new window)

Todavía son muchos los interrogantes y las dudas del motín de este fin de semana que ha puesto contra las cuerdas al presidente ruso, Vladimir Putin. Han pasado 48 horas desde el golpe de Yevgueni Prighozin y sus mercenarios Wagner y algunas informaciones apuntan a que las fuerzas rusas sí que sufrieron pérdidas. A pesar de que el Kremlin da por neutralizado el motín e intenta aparentar que tiene el control, los bloqueros militares rusos hablan de bajas y de pérdida de material y equipamiento. El semanario “Newsweek” cita en su página web, que el Ejército de Rusia perdió varios helicópteros así como sufrió más de una docena de bajas durante el polémico y bizarro motín.

Por: La Razón

De acuerdo a los recuentos, el Ejército del Kremlin perdió un helicóptero de transporte Mi-8 y tres helicópteros de guerra Mi-8MTPR-1, así como un avión de comunicaciones Il-22M. En Moscú, los militares también sufrieron pérdidas, como un Mi-35M y un helicóptero de ataque Ka-52, según el medio holandés Oryx, que ha verificado las pérdidas con las imágenes de este fin de semana, por lo que advierten, de que si no hay imágenes de la destrucción no han podido contrastarlo por lo que la cifra del material perdido podría ser mayor.

En la influyente cuenta de blogueros militares rusos Rybar han asegurado este lunes que un total de 13 pilotos rusos fallecieron durante las casi 24 horas que duró el golpe del jefe del grupo Wagner. Según informa “Newsweek”, la cuenta está vinculada a un antiguo responsable de prensa del ministerio de Defensa ruso. Es conocida por ser favorable al Kremlin. En Rybar explican que han sido abatidos tres helicópteros Mi-8 MTPR, así como “toda la tripulación” de un avión Il-18.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, el Ejército del Kremlin habría perdido, en total, 20 helicópteros de transporte Mi-8 y cinco helicópteros de guerra Mi-8MTPR-1, de acuerdo a Oryx.

?russian telegram channel share video of roads being exploded in russia, Voronezh region, to not let prigozhin's Wagner in

not exactly a coup, but at least they managed to destroy russia even more, gotta give them that

video, source: russian telegram channel vhck-ogpu pic.twitter.com/EC7MZXVScQ

— Margo Gontar ?? (@MargoGontar) June 26, 2023