La casa de Barbie existe: disponible para alquilar con Ken como anfitrión (Imágenes)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este verano, es el turno de Ken como Anfitrión. Así es: La Casa de Ensueño Malibú de Barbie está de vuelta por demanda popular en Airbnb, esta vez con un cambio

Mientras que la muñeca favorita de todos hace su debut en una película de live-action en BARBIE, Ken (interpretado por Ryan Gosling) entrega las llaves y organiza una estancia de una noche en la recientemente renovada e icónica Casa de Ensueño Malibú.

Por Airbnb

Barbie lo es todo, y él siempre ha sido “Solo Ken”, ¡hasta ahora! Ken ha renovado parte de Casa de Ensueño Malibú de Barbie con todo lo que le gusta (¿quieres patinar?). Y aunque los invitados pueden ver claramente su Ken-ergy, el rosa característico de Barbie permanece siempre presente en toda la casa de tamaño natural inspirada en juguetes, ya que ella misma ha hecho su propia redecoración desde la última vez que la Casa de Ensueño Malibú estuvo disponible para los huéspedes.

Mientras estén en La Casa de Ensueño, los huéspedes tendrán la oportunidad de vivir en tecnicolor al:

– Dar una vuelta por el impresionante closet de Ken para encontrar su mejor outfit para la playa. ¡Cuidado Barbie, Ken también tiene un buen armario!

– Canalizar su vaquero interior y aprender uno o dos bailes en la pista de baile disco al aire libre de Ken o dar una serenata al atardecer con la guitarra de Ken.

– Desafiar a sus compañeros huéspedes a darlo todo en la playa con mucho sol y relajación junto a la piscina infinita.

– Llevarse a casa un pedazo de Kendom con su propio juego de patines en línea y tablas de surf Impala amarillas y rosas.

Spotted this thing from 10 miles away flying over #Malibu today. Is that a…. real life #Barbie Malibu House?? Seems to be. Pink everything… a water slide… floating "KEN" letters. Publicity stunt? Huge Barbie fans? Filming location #BarbieMovie ? Who knows. @kcalnews pic.twitter.com/6x9gEcFoVf

— John Schreiber (@johnschreiber) June 26, 2023