VIDEO: El impactante momento en que un desprendimiento de rocas aplasta varios autos con pasajeros

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Dos personas perdieron la vida y otras tres resultaron heridas en un trágico incidente ocurrido este martes, cuando un deslizamiento de enormes rocas aplastó varios automóviles en medio de una tormenta en una carretera del noreste de la India. El suceso, captado por cámaras de seguridad, tuvo lugar cerca de un punto de control policial en el distrito de Chumukedima.

lapatilla.com

El desafortunado evento tuvo consecuencias fatales para dos de los afectados. Una de las víctimas falleció en el lugar del accidente, mientras que otra sucumbió a sus heridas en un hospital cercano. Actualmente, el resto de los heridos se encuentra recibiendo atención médica para tratar sus lesiones.

El deslizamiento de rocas ocurrió en medio de una tormenta intensa, lo que dificultó aún más las labores de rescate y atención médica. Las rocas, de gran tamaño, cayeron de manera abrupta sobre los vehículos que transitaban por la carretera, dejando graves daños materiales además de las trágicas pérdidas humanas.

Las autoridades locales, incluyendo la policía y los equipos de rescate, se movilizaron rápidamente al lugar del incidente para brindar asistencia. Los heridos fueron trasladados a centros médicos cercanos, donde reciben la atención necesaria.

#WATCH | A massive rock smashed a car leaving two people dead and three seriously injured in Dimapur's Chumoukedima, Nagaland, earlier today

(Viral video confirmed by police) pic.twitter.com/0rVUYZLZFN

— ANI (@ANI) July 4, 2023