Impactante VIDEO: Avión de pasajeros aterrizó de emergencia y se salió de control en la pista

Este martes, un avión de la aerolínea Halla Airlines aterrizó forzosamente en la pista, derrapó y terminó estrellándose contra la cerca perimetral del aeropuerto.

Por: Clarín

El impactante accidente se puede ver en un breve clip que circuló en redes sociales. Además apareció una serie de fotos que muestran los daños que sufrió la estructura del avión.

El desvío fue en el Aeropuerto Internacional Aden Adde, en Mogadiscio, Somalía, a las 12:23 PM (hora local). La Autoridad de Aviación Civil del país africano emitió un comunicado informando lo sucedido y confirmando que, afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas fatales.

De las 34 personas que iban a bordo del bimotor Embraer EMB 120 solo dos resultaron heridas (se desconoce cuál es su gravedad). El vuelo doméstico iba de Garowe -la capital de Puntlandia- a Mogadiscio.

Ahora, el regulador de aviación somalí se encuentra investigando cuáles fueron los factores que contribuyeron al accidente. De acuerdo a las primeras informaciones, se cree que el problema pudo haber tenido que ver con el funcionamiento del tren de aterrizaje.

Si bien en un principio se creyó que los ex primeros ministros de Somalía, Abdiwali Mohamed Ali Gas y Omar Abdirashid, estaban entre las personas del vuelo, el Gobierno confirmó que ambos líderes estaban en otro vuelo de la misma empresa que sí aterrizó bien.

#Ongoing a Halla Airlines EMB-120 [6O-AAD] crashes in Mogadishu (Somalia). First reports state there were 34 aboard, with 2 injured. On landing, the airpllane left the runway and hit a fence. Updates when possible. pic.twitter.com/OeJFJmcQue

— Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) July 11, 2023