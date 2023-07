VIRAL: Niño africano armó berrinche y pataleta porque quiere ser latino (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

La famosa cantante Chabela Vargas tenía una frase muy célebre que decía lo siguiente: “Los mexicanos nacemos en donde nos da la gana”, cosa que ella misma vivió a la perfección, ya que a pesar de haber nacido en Costa Rica, fue una de las grandes exponentes de la música mexicana.

Por: El Diario NY

Muestra de este dicho tenemos un video viral que está causando furor en redes y que es protagonizado por un pequeño niño etíope, a quien se le ve muy enojado e incluso, haciendo berrinche, porque él quisiera ser mexicano.

Lo más curioso de este niño africano es que su amor por México se deriva, nada más y nada menos, que por las quesadillas, pues según su madre, una mujer llamada Belaynesh Gebre, es su comida favorita.

El niño etíope se llama Zay, tiene 4 años y ha cautivado a miles de usuarios de TikTok, por mostrarse molesto porque no es mexicano, cruzando sus brazos y tratando de darle la espalda a su madre, quien le pregunta por qué quisiera ser de esta nacionalidad.

“¿Quieres ser mexicano por qué comes quesadillas?”, a lo que él dice: “Sí, por eso quiero ser mexicano”, mientras cruza los brazos y muestra su furia.

