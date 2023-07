Denuncian medida arbitraria del TSJ por suspensión de elecciones de Asogata

Tras la reciente impugnación de los comicios pautados para este 23 de julio y así elegir a las nuevas autoridades de la Asociación de Ganaderos del estado Táchira (Asogata) para el periodo 2023-2025, las cuales fueron suspendidas por órdenes del Tribunal Supremo de Justicia, representantes de la Plancha 2 que aspiraban a participar en estas elecciones, denuncian que se trata de una medida “arbitraria” que atenta contra la democracia que ha caracterizado a este gremio por más de 60 años.

Luz Dary Depablos // Corresponsalía lapatilla.com

Juan Carlos Parra, quien lidera la Plancha 2 y aspira llevar las riendas de este gremio ganadero, explicó que el pasado 6 de junio se inscribieron según el cronograma pautado por la Comisión Electoral, pero luego se les notificó sobre una “impugnación caprichosa de la plancha contraria por ocho firmas que supuestamente no correspondían a los socios que nos apoyaron para inscribirnos”.

Esta situación la consideró “una falta de respeto por cuanto se pone en duda la moralidad de los productores agropecuarios”.

Indicó que los ocho agremiados de los que se dudó su firma “se acercaron a la sede de Asogata, viajando desde pueblos como El Piñal, Coloncito (zona sur del Táchira), incluso del estado Apure, para ratificar sus firmas ante la Comisión Electoral y certificar su apoyo legítimo a nuestras aspiraciones”.

Igualmente, denunció que el candidato de la plancha contraria, Marco García, atentó contra el patrimonio moral y económico de Asogata al cercenar la voluntad de los agremiados de elegir a sus autoridades en un proceso democrático y transparente.

Por tanto, hizo un llamado al presidente de la actual junta directiva, Edgar Medina, y al Consejo Superior, para que “asuman su responsabilidad y medien en el conflicto, evitando que el destino del gremio quede en manos de factores ajenos al sector productivo.”

Aclaró que las autoridades de Asogata se eligen con votos, “no por herencia. Esto no es ningún virreinato donde a mí me toca, porque yo vengo haciendo una gestión y me toca a mí, pero si yo no tengo acción gremial, yo no puedo aspirar a un cargo de esto.”

Por otra parte, Jaiden Regalado, aspirante de la de Plancha 2, expresó que están trabajando con varios abogados de confianza, quienes se encargarán de ejercer la defensa a esta impugnación.

Aseguró que la demanda presentada por su contrincante Marco García, podría causar un daño económico a la Asogata, pues a su juicio debe responder por la defensa de la comisión electoral.