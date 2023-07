La Liga Nacional rompe su mala racha y gana el Juego de Estrellas de MLB con sello venezolano

Click to share on Google News (Opens in new window)

Desde el año 1.983 a 2.023 han pasado por los juegos de las estrellas de la MLB venezolanos como Andrés Galarraga, Bob Abreu, Magglio Ordóñez, Víctor Martínez, Miguel Cabrera, Carlos González, José Altuve, Salvador Pérez y Ronald Acuña Jr; pero el único de nuestro país con un premio MVP para este tipo de eventos durante este lapso ha sido Elías Díaz.

Un receptor venezolano Elías Díaz conectó un HR de dos carreras en la 8va entrada para que la Liga Nacional rompiera una racha de 9 derrotas consecutivas y venciera la Liga Americana 3-2 en el Juego de las Estrellas 2023 que se jugó en Seattle.

El maracucho Elías Díaz, quien gano el MVP del evento, fue el primer receptor de los Rockies de Colorado en participar en un Juego de Estrellas.

La Liga Americana había conseguido victorias consecutivas desde la temporada 2012, pero el viejo circuito contó con un buen picheo y bateo oportuno para salir de la mala racha

Fue la Liga Americana la que abrió el marcador, con el primera base de la Liga Americana Yandy Díaz, cuyo poder floreciente lo ha convertido en una pieza fundamental del ascenso de los Rays a la cima del Este de la Liga Americana, conectando HR a Zac Gallen profundo en una segunda entrada, el batazo fue con bases limpias.

La Liga Nacional igualó las cosas cuando Luis Arraez, conectó un sencillo al jardín derecho para empatar las acciones, Pero un elevado de sacrificio de Bo Bichette en la sexta entrada le dio a la Liga Americana una ventaja de 2-1 y la oportunidad de llevar su racha ganadora a 10.

There’s plenty of fish in the sea but we want Luis. ??? pic.twitter.com/SraD6qG89h

— Miami Marlins (@Marlins) July 12, 2023