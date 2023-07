La reacción de la ex esposa de Scottie Pippen luego que Michael Jordan desaprobara la relación con su hijo Marcus

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Se produjo un nuevo cortocircuito entre Larsa y su suegro a raíz del comentario negativo de la leyenda sobre la pareja. Qué contestó su hijo.

Por infobae.com

Se escribe un nuevo capítulo sobre la relación amorosa entre Marcus Jordan y Larsa Pippen, la pareja que lleva dos años y medio y que ha generado grietas en el seno familiar. El hijo de la gloria de la NBA está de novio con la ex mujer de Scottie Pippen, ladero de Michael en la época dorada de los Chicago Bulls, y MJ ya manifestó públicamente que no aprueba esta unión.

Luego de responder un “no” rotundo a un camarógrafo en París antes de subirse a su limusina, el comentario de Su Majestad generó un nuevo sismo y Larsa rompió el silencio en su podcast Separation Anxiety apuntando contra su suegro. “No pensé que fuera divertido lo que dijo… No tiene nada de gracioso. Estoy un poco avergonzada”, expresó la mujer de 48 años.

La bronca de la ex mujer de Scottie Pippen recala en que hace aproximadamente tres meses defendió a Michael Jordan al contar que lo había conocido en persona y que jamás intervino o se opuso a la relación con Marcus (32). Es por eso que le terminó afectando la respuesta del ex basquetbolista séxtuple campeón de la NBA: “Estoy como traumatizada… Oh, Dios mío. ¿Qué voy a hacer? La gente cree que mentí”.

“Entiendo que para nosotros no es incómodo estar juntos, pero probablemente sea incómodo para mi ex (Scottie Pippen) y tu padre (Michael Jordan) porque tienen su propia relación o lo que sea. Yo no fui parte de eso, tú no fuiste parte de eso. Entonces, siento que para ellos probablemente sea extraño, probablemente sea extraño para tu padre. No puedo estar enojada. Lo entiendo”, continuó Larsa en el podcast que tiene junto a su novio.

