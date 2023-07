VIDEO: el impactante discurso de Fran Drescher, actriz de “La Niñera”, durante la huelga de actores en Hollywood

Click to share on Google News (Opens in new window)

Los líderes de un sindicato de actores de Hollywood votaron el jueves para unirse a los guionistas en la primera huelga conjunta en más de seis décadas, cerrando la producción en toda la industria del entretenimiento luego de que fracasaron las negociaciones para un nuevo contrato con estudios y servicios de transmisión.

Por AP

Es la primera vez que dos grandes sindicatos de Hollywood están en huelga al mismo tiempo desde 1960, cuando Ronald Reagan era presidente del gremio de actores.

En un discurso apasionado cuando se anunció la huelga, que comienza a la medianoche, el presidente del sindicato de actores y ex “The Nanny Star” Fran Drescher reprendió a los ejecutivos de la industria.

“Los empleadores hacen de Wall Street y la codicia su prioridad y se olvidan de los contribuyentes esenciales que hacen funcionar la máquina”, dijo Drescher. “Es asqueroso. Me avergüenzo de ellos. Están en el lado equivocado de la historia”.

Horas antes, había expirado un contrato de tres años y se interrumpieron las conversaciones entre el Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists y la Alliance of Motion Picture and Television Producers que representan a empleadores como Disney, Netflix, Amazon y otros.

“You have to wake up and smell the coffee.”

SAG-AFTRA President Fran Drescher delivers an impassioned speech as Hollywood actors go on strike for the first time since 1980. pic.twitter.com/YdKsj9hMew

— The Associated Press (@AP) July 13, 2023