El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 16 de julio de 2023

Aries

Cuando alguien te diga que se quiere ir de tu vida, es porque hace rato se fue. Ten presente que su declaración siempre es posterior a su intención, porque es más que seguro que esa idea lo acompaña desde hace mucho tiempo. Si alguien te dice adiós, déjalo ir, porque te está regalando la oportunidad de encontrar algo mejor.

Tauro

Estamos acostumbrados a romantizar sentimientos y recuerdos que no existen o que en realidad nunca fueron buenos para nosotros, como por ejemplo, amores del pasado o situaciones que ya no son parte de quienes somos ahora. Cuando voltees al pasado recuerdalo tal cual fue, sin matices ni adornos. Y lo que es mejor, olvídate de lo que fue y enfócate en lo qué hay ahora.

Géminis

Eso de “dame un tiempo y espacio” en una relación no existe, porque cuando lo pides es porque hay asfixia y cuando hay asfixia es porque algo anda mal. Es muy diferente necesitar espacio personal, que querer hacer tu vida de forma independiente por un tiempo, porque la otra persona tampoco es una película en la que se puede poner pausa y continuar a tu antojo. Cuando hay amor y comunicación verdadero, juntos se puede enfrentar lo que sea.

Cáncer

Se compasivo contigo mismo. Entiende que actuaste de acuerdo a las circunstancias, como pensaste, en ese momento, que funcionaría. ¿Fue un error? Perdónate y vuelve a intentarlo, pero hazlo en base a lo que aprendiste. ¿Quien sabe? Quizá esta bien salga bien. Y ¿sino nuevamente no resulta? Es porque no era para ti y en ese caso la mejor decisión es buscar un nuevo camino.

Leo

Celebra las experiencias vividas. La pasaste bien y ahora te toca poner de tu parte para pasarla mejor. No te agobies con el futuro, pero trabaja en construir bases sólidas que te ayuden a vivir la vida que te mereces y quieres vivir. Si incluye hacer sacrificios, hazlos pero sin quejarte. Tampoco comiences lo que no estás dispuesto a continuar. Si das el primer paso, para adelante, sin prisa, pero sin pausa.

Virgo

Nadie es responsable de lo que te sucede, estás adonde estás o porque lo decidiste o porque lo permitiste. Nadie más que tú. Cuando asumes las consecuencias de tus acciones, das el primer paso para entender el porqué o para que de cada situación y lo más importante: si profundizas un poco más, descubres cuál es la lección y cómo cerrar ese capítulo. Hoy te toca trabajar en tu mundo interno, buscar respuestas y tomar decisiones que te conduzcan adonde quieres estar.

Libra

Si no puedes hacerlo todo de una vez, no importa, aunque sea da el primer paso y haz una parte. Lo importante es empezar, pero con la convicción de que no abandonarás. Y si haces una pausa, en cuanto puedas, continúa hasta el final y termínalo. Si algo te caracteriza Libra, es que tiendes a abandonar lo que comienzas, pero con voluntad y perseverancia puedes cambiar y ser una nueva versión de ti mismo.

Escorpio

Las oportunidades se agotan y las ganas aún más. No puedes permitir que la vida pase ante tus ojos y tú así, con esa actitud de no se que hacer para que sea diferente, impávido, sin hacer nada. Pronto podrás hacer cambios pero debes aprovechar la oportunidad, porque en esta oportunidad, y por mucho tiempo, no habrá otra igual.. ¿No te sientes motivado? No importa, hazlo basado en disciplina. Te funcionará más.

Sagitario

Lo que no suma y lo que resta a tu vida debe ir fuera y debe ser ya. No esperes, porque para luego es tarde y además ¿porque dejar para después lo que puedes hacer hoy? La vida va demasiado rápido y no vale la pena dar oportunidades adonde no hay nada que hacer. Hoy es un día de soltar, de ser libre, porque lo mereces, porque ya es tiempo.

Capricornio

No siempre puedes tener el control. Haces ciertos comentarios, fuera de lugar por cierto, pensando que tendrás mejores resultados y no es así. Cuida tus palabras, porque no sólo podrían herir a otros, también podrían destruir lo que con tanto esfuerzo haz logrado construir. No hay nada que con amor y consideración, no puedas lograr.

Acuario

Déjate llevar. No luches contra la corriente, porque tarde o temprano estarás tan cansado que te detendrás y perderás todo lo que lograste avanzar. Al final, igualmente lo que tiene que suceder, sucederá. Cuando entiendas qué hay batallas que no vale la pena librar, vivirás en modo tranquilidad. Lo que si puedes hacer es prepárate para minimizar el impacto de esos acontecimientos tengan en tu vida.

Piscis

Escribe en una hoja de papel todo lo que te agobia y libéralo. Decide qué no puedes continuar por el mismo camino. Necesitas vivir en libertad y para lograrlo debes dejar atrás lo que sucedió. El pasado son cadenas que nos atan e impiden avanzar. Tu verdadera vida es Aquí y Ahora.