“El Pollo” Carvajal reveló al juez que Zapatero cobra de Maduro a través de acciones en empresas y testaferros

Posteado en: Destacados, Internacionales

El jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia del chavismo, Hugo El Pollo Carvajal, reveló en su declaración en la Audiencia Nacional el modo en el que el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cobraba de los dictadores venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro. No se trataba de una mina de oro ni de nada similar. El Pollo Carvajal contó en sede judicial que el ex líder del PSOE cobraba a través del dinero que le generaban acciones –regaladas por Maduro– en empresas venezolanas que tenía a nombre de testaferros, según ha podido saber en exclusiva OKDIARIO.

Por okdiario.com

En esa declaración estuvieron presentes el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, el juez Alejandro Abascal (que entonces instruía el caso Morodo, la trama de corrupción que sentará en el banquillo al ex embajador de Zapatero en Venezuela, Raúl Morodo) y la letrada de El Pollo, Dolores Argüelles.

Esas declaraciones despertaron el interés de los investigadores que entonces instruían el caso Morodo puesto que, hasta el momento, se ha podido constatar que el ex embajador de Zapatero se llevó mordidas a través de sociedades de consultoría, pero no si ese dinero finalmente terminó en el bolsillo del ex presidente del Gobierno. El diplomático Morodo, de 88 años, nunca le señaló. Fuentes conocedoras la investigación señalan que quizás se deba a un pacto con su ex jefe y a las escasas posibilidades de que con su avanzada edad llegué a pisar la prisión.

Otro de los investigados en esa trama, el venezolano Juan Carlos Márquez, responsable de una de las corporaciones de la petrolera venezolana PDVSA, le dijo al juez Santiago Pedraz –entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional y primer instructor del caso Morodo– que «iba a contar todo lo que sabía». Apenas 24 horas después, apareció muerto. Supuestamente se suicidó.

Zapatero tenía un claro interés en conocer qué había contado El Pollo Carvajal en esas diligencias secretas. Tal y como adelantó OKDIARIO, el socialista pretendió personarse como acusación particular y así se lo transmitió a su entorno más cercano tras conocerse que Carvajal le había señalado como propietario de una mina de oro. Sin embargo, el interés de Zapatero se esfumó al desmentir la familia y la defensa de El Pollo que el militar chavista hubiera declarado eso.

