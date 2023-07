El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 23 de julio de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Tu prioridad es tu familia. A pesar de lo mucho que tienes por hacer, te preocupas y ocupas de que estén bien. Indagas por aquí y por allá cómo puedes contribuir a que sus vidas sean mejores y hasta cedes con tal de mantener la fiesta en paz. Hazlo con amor y se derribaran muros que hasta ahora han sido difíciles de derribar.

Tauro

Te has sentido un poco atado de pies y manos, restringido y limitado. Quieres hacer tantas cosas y por alguna razón no has podido, la mayoría excusas que te alejan de tus metas. Tus fuerzas han mermado y no rindes lo de antes, pero no te preocupes, la buena noticia es que esta etapa es pasajera. Sólo descansa, retoma fuerzas y cuando te sientas listo. Adelante, sin prisa pero sin pausa.

Geminis

Analizas detenidamente tu situación y aunque esta claro porque te encuentras en donde de estas, no entiendes porque aún no has logrado salir del círculo vicioso en que te encuentras desde hace algún tiempo y es que tu error ha sido creer que puedes esperar que otros den el primer paso. Y no, no es así, el único que puede hacerlo eres tú, ni más ni menos.

Cancer

Apuestas a ganador y no aceptas un no por respuesta. Es fin de semana y tienes un plan bien trazado, pero ahora que comienza el día, los tiras por la borda y optas por hacer algo completamente diferente. Actitud muy poco habitual es ti, pero que puedes aprovechar al máximo. Emplea esa energía extra y haz lo que te provoque, ya mañana será otro día.

Leo

Sabemos que últimamente has avanzado, pero el proceso ha sido lento, mucho más de lo que deseabas. A veces te sientes frustrado porque ves el vaso medio vacío, si apreciar cuán lleno está y sin percatarte que hasta hace poco estaba completamente vacío. Ten paciencia y continua como vas, en un abrir y cerrar de ojos estarás en otro nivel.

Virgo

No hay nada más frustrante que toparte con personas limitantes. Aparte de aburrido, es agotador. Tienes las mejores intenciones y en cuánto las comunicas obtienes un no por respuesta. No luches contra la corriente, allá cada uno con sus actitudes, decisiones y limitaciones, el que no quiera que no se sume, pero tú por tu lado haz lo tuyo.

Libra

Hoy es un día de no apresurarse, en primer lugar no lo necesitas y en segundo, no te daría los resultados que esperas. Correrías y te llenarías de stress por nada. Así que avanza como has planeado, poco a poco, que un logro te conduzca al siguiente y así sucesivamente, pero hazlo a partir de mañana. Hoy es Domingo y tu mayor logro será desconectarte y descansar para recargar las pilas y comenzar la semana con una fuerza imparable.,

Escorpio

Despídete del pasado y hazlo definitivamente. Ahora eres otra persona y no necesitas cargar pesadas mochilas emocionales, laborales o económicas que te estancan, atrasan y hasta hacen que retrocedan. Cuando lo hagas, ese nuevo estado de libertad te permitirá recorrer libremente y con mayor seguridad este camino llamado vida.

Sagitario

Sufres un pequeño percance y lo magnificas de tal forma que piensas que todo se acabo. Vamos, sagitario, no es para tanto, no exageres. Sólo tienes que hacer un ajuste aquí y otro allá, dejar atrás lo que no funciona, activar lo que si y moverte con paso firme y seguro, sin dramas, porque entre más ecuánime estés, más respetado y mejor líder serás.

Capricornio

Esta semana mte has topado con más de un no, así, desfachafados, desconsiderados y sorprendidos. Estás preocupado y hasta angustiado. Sientes que el tiempo se acorta y que necesitas que se conviertan en un rotundo SI, pero como no depende de ti, sólo puedes manejar la situación un poco y tener fe.

Acuario

Quieres quedar bien con todos, los complaces y haces hasta lo imposible para que estén contentos y ¿tu? ¿En que posición quedas?. Eres la última rueda del coche y eso no puede ser. Eres el ser más importante de tu vida, entiéndelo, necesitas toda la atención que te puedas dar, eres tu prioridad. No pierdas la seguridad en ti mismo y mucho menos dejes en manos de otros lo que sólo tú sabrás hacer bien.

Piscis

Confías en ti, sabes lo que vales y estás dispuesto a ir directo adonde quieres llegar. Tienes varios proyectos en mente y apuesta a ganador a todos. Bájale la intensidad y se mas practico y objetivo. Algunos de esos proyectos no son tan éxitos y otros no lo son en absoluto. Si insistes podrías fracasar, y aunque caerse no es lo tuyo, aprenderás grandes lecciones relacionadas con el ego y contigo mismo. Sea como sea y pase lo que pase igual el éxito estará de tu lado. La palabra clave es prudencia.