Medios italianos dan por hecho que el legendario Gianluigi Buffon decidió retirarse del fútbol

El legendario portero italiano Gianluigi Buffon ha decidido retirarse del fútbol profesional. Así lo informó ‘La Gazzetta dello Sport’, que adelantó que esta misma semana hará oficial la despedida del ‘Calcio’.

Por: Sport

Buffon, de 45 años, jugaba en el Parma la temporada pasada, y llegó al fin de su contrato actual. Ya había avisado a la directiva que tomaría una decisión entonces, y la misma ha sido dejarlo profesionalmente.

El guardameta se retira con una Copa del Mundo en su palmarés. Con Italia, en 2006, conquistó la gloria máxima al vencer a la Francia de Zinedine Zidane por penaltis en Alemania.

Además, Buffón también acumula diez títulos de Serie A (todas con la Juve), cinco Coppa Italia (una con el Parma y el resto en Turín), siete Supercoppa Italia (seis con la ‘Veccia Signora’ y una en el Parma) y una Ligue 1 con el PSG.

BREAKING: legendary Italian goalkeeper Gianluigi Buffon has decided to retire from professional football — it will be official in the next days ????

Buffon, 45 years old, was playing for Parma last season.

One of the best goalkeepers in history of the game will now retire. pic.twitter.com/j5KpHYd6dU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023