Fiscales de EEUU piden segunda prórroga para responder a la apelación de Alex Saab

Fiscales estadounidenses han solicitado una segunda prórroga de 30 días para responder a la apelación de Alex Saab, acusado de ser el testaferro del líder del chavismo, Nicolás Maduro.

lapatilla.com

Saab busca revertir el fallo de un tribunal inferior que lo desvincula de su condición de diplomático venezolano y lo somete a un juicio penal.

Según la información revelada por el periodista Joshua Goodman en su cuenta en Twitter, si se concede la moción, la nueva fecha límite de presentación será el 13 de septiembre, lo que significa que es poco probable que haya una audiencia oral durante meses.

U.S. prosecutors seek a second, 30-day extension to answer Alex Saab's appeal of a lower court ruling that he is not a Venezuelan diplomat and must face criminal trial.

If motion is granted, new filing deadline will be Sept. 13, meaning any oral hearing is unlikely for months. pic.twitter.com/8Jt0kZBQE7

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) August 2, 2023