Los 45 años de Buffon, una de las carreras deportivas más largas de la historia

El legendario guardameta Gianluigi Buffon, de 45 años, anunció este miércoles su retirada del fútbol, con lo que pone punto y final a una de las carreras deportivas más longevas de la historia. En el tramo final, defendiendo los colores del Parma, equipo que le vio nacer como profesional. El círculo perfecto de una carrera a la que solo le falta la ‘Champions’.

“Aquí termina. Tú me diste todo. Yo te di todo. Ganamos juntos”, escribió Buffon para hacer oficial su despedida con una publicación en Instagram, que, en poco más de media hora, recibió más de 200.000 me gusta y miles de comentarios, pues el portero, con 10 millones de seguidores, es un ídolo amado en toda Italia, más allá de cualquier rivalidad deportiva.

‘Gigi’ (Carrara, Toscana, 1978), con contrato hasta 2024 en el Parma, termina una carrera dentro del área que dio comienzo hace nada más y nada menos que 28 años, cuando un 19 de noviembre de 1995 saltó al campo un joven e inexperto meta que mantuvo la portería a cero ante todo un Milan.

That's all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2023