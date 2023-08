“Estamos en contra de la invasión”: canciller de Brasil criticó la agresión rusa a Ucrania

Desde el retorno de Luiz Inacio Lula da Silva al poder a principios de este año, Brasil ha intentado tomar un papel como mediador en el conflicto desatado por Rusia tras su invasión a Ucrania.

Esta posición conciliadora le ha traído críticas al gobierno del líder del Partido de los Trabajadores (PT). Pero la diplomacia del país sudamericano parece mantenerse firme en su intención de sentar a ambas partes en una mesa de diálogo para lograr el fin de la guerra.

Infobae conversó con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira en el Palacio Itamaraty, sede de la Cancillería y de la diplomacia brasileña, sobre el papel que está jugando el gobierno desde que el PT volvió al poder, no sólo con respecto al conflicto en Ucrania, sino en los distintos escenarios de la agenda política global, en los que el presidente Lula parece tener intenciones de reclamar un espacio más protagónico durante este tercer mandato.

– ¿Por qué el presidente Lula quiere llevar las banderas de la mediación en un conflicto que se está desarrollando lejos de su territorio y poner a dialogar a un país invadido con su propio agresor?

Yo creo que el diálogo es la única solución y creo que deberíamos sentarnos y hablar tal y como el presidente Lula ha sugerido. Hemos condenado la invasión, pero por otra parte hemos dicho desde el comienzo, desde el primer día en el gobierno, el presidente Lula ha dicho que él está en contra de la guerra y que ahora está en contra de la continuación de la guerra. Él ha estado motivando a otros países de todas las formas que puede, de manera bilateral, en foros internacionales y multilaterales, diciendo que tenemos que generar un espacio para la negociación y la conversación. Es hora de que nos sentemos y paremos todo este sufrimiento y todo lo que está pasando, muertes, destrucción a las infraestructuras en ambos lados. Nosotros no queremos ser los protagonistas en esta situación, lo que queremos es levantar nuestra voz.

– ¿Le parece que están dadas las condiciones para que ese diálogo se pueda dar a pesar de que, como usted acaba de reconocer, hay una parte que inició la agresión contra la otra?

Nosotros lo que queremos es un resultado final que es la paz, no importa quién sea el que dé el primer paso y haga algo, nosotros lo aplaudiremos y uniremos nuestras fuerzas y los acompañaremos de alguna manera y los ayudaremos. No tenemos ningún deseo de estar en la línea delantera, sólo queremos llamar la atención del mundo, porque esta es una guerra que está matando personas, causando muchos problemas como la inflación. Por eso lo que queremos en contribuir con la solución.

– El presidente de Chile, durante la Cumbre en Bruselas, fue mucho más tajante con respecto a su posición de lo que está pasando en Ucrania. ¿Hay diferencia en la forma en la que ambos países perciben la solución del conflicto?

Nuestra posición es muy clara, estamos en contra de la invasión y a favor de la negociación. Nosotros tenemos relaciones comerciales muy importantes con Rusia y la Unión Europea, tal vez para Chile es diferente, no estoy seguro de cómo son sus flujos comerciales. Pero lo que el presidente Boric dijo es una posición en términos políticos, tal vez él habló más sobre eso, pero nosotros tenemos la misma posición, ambos estamos en contra de la invasión, tal vez él fue más expresivo, pero no hay ninguna diferencia. Brasil no está a favor de la invasión, Brasil no está en contra de Ucrania, estamos listos para hablar con ambos, como lo hacemos, el presidente Lula ha enviado sus sugerencias a ambos países, a Rusia y a Ucrania y estamos listos para continuar hablando con ambos países. Yo me he reunido con el canciller de Ucrania, me he reunido dos veces con el canciller ruso porque nos vimos en India para el G20 e incluso nos vimos aquí. Con el canciller ucraniano me reuní en Múnich, en el marco del Foro de Seguridad de Múnich y he hablado con él por teléfono al menos una o dos veces. De manera que tenemos canales de comunicación con ambos países y no tenemos ninguna posición contraria a la de Chile, tal vez él habló más abiertamente sobre conceptos políticos, pero nosotros tenemos la misma postura.

