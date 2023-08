Las apocalípticas IMÁGENES de Hawái: entre incendios forestales y huracanes no hay donde refugiarse

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La gente salta al mar en un intento desesperado por huir de los devastadores incendios forestales en Hawái en medio de condiciones climáticas apocalípticas

El huracán Dora está arrasando el estado insular de EEUU, y la escala de los daños ha empeorado gravemente debido a los furiosos infiernos alimentados por vientos de alta velocidad.

Por Metro

Traducción libre de lapatilla.com

Los incendios han provocado explosiones, las casas y los edificios están siendo destruidos y las líneas eléctricas están caídas en el condado de Maui, con alertas de emergencia y órdenes de evacuación vigentes.

Wildfire has engulfed businesses on Front Street in downtown Lahaina in West Maui, home to 12,000 people. The Coast Guard is responding to people who were forced to go into the ocean due to the flames. Video credit to Alan Dickar, a local resident of Lahaina. pic.twitter.com/8uiyHQP55B — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) August 9, 2023

Se teme que gran parte de la ciudad histórica de Lahaina se haya quemado hasta los cimientos en lo que se considera el peor desastre natural en Hawái desde el huracán Iniki en 1992.

Las imágenes muestran las escenas apocalípticas de las llamas que rugen en el viento extremo de 60 mph y el espeso humo negro que se eleva hacia el cielo.

Se puede ver a las familias intentando escapar en sus carro en la autopista Honoapiilani mientras el humo y los escombros se arremolinan en el cielo sobre ellos en videos que recuerdan una película de desastres.

Popular 'Front Street' in the beautiful resort town of L?hain? is on fire! Reports of people jumping into the water to escape the blaze fuelled by Hurricane Dora high winds. #Emergency declared VC: Alan Dicker #Wildfire #Maui #Hawaii #Dora #Lahaina #HurricaneDora #Heatwave… pic.twitter.com/dDjEBLRArg — Earth42morrow (@Earth42morrow) August 9, 2023

El gobierno del condado de Maui que entiende que la situación es “muy caótica” y que los servicios de emergencia están trabajando arduamente para ayudar a los afectados.

Los equipos de bomberos continúan luchando contra múltiples incendios de matorrales y edificios en el oeste de Maui, incluso en Lahaina, mientras que la Cruz Roja Estadounidense ha abierto centros de evacuación de emergencia.

El reportero estadounidense John Stempin dijo en Twitter: “Al menos 7 incendios forestales arden en 3 de las islas hawaianas ahora. Partes de Maui y la Isla Grande están bajo órdenes de evacuación. Un testigo presencial informa que las personas atrapadas en Lahaina están huyendo hacia el océano. No hay informes de víctimas hasta el momento. Guardia Nacional activada. El equipo de la Guardia Costera de los Estados Unidos en Hawái Pacífico dijo que ha recuperado personas del mar“.



Stempin también conoció que “una tripulación mediana de barco de respuesta de 45 pies de USCG de la estación Maui ha rescatado con éxito a 12 personas de las aguas de Lahaina. La USCG continúa la respuesta conjunta con socios federales y estatales, mientras que la USCG Cutter Kimball se dirige a Maui para mejorar los esfuerzos”.

Un portavoz del gobierno dijo: “La Guardia Costera ha estado respondiendo a las áreas afectadas donde los residentes ingresan al océano debido a las condiciones de humo y fuego. Los individuos fueron transportados por la Guardia Costera a áreas seguras”.