Orlando Viera-Blanco: No pisemos el peine de la improvisación

Conseguir la libertad con paz, por supuesto que no es tarea fácil. A los venezolanos nos ha costado más que sangre, dolor y lágrimas…Hambre, tortura, muerte y exilio, suma desesperanza y anomia. No basta caracterizar al régimen como opresor. Es perverso, disciplinado y consecuente en su estrategia demoledora de nuestra identidad, de nuestra cultura y nuestra historia. A partir de esta “disciplina” desintegradora de la nacionalidad, nuestro error ha sido creer ingenuamente-al decir de Sharp-

“que la fuerza está en la firme exhibición de nuestros principios”.

Al pueblo no le basta reconocer las virtudes del líder. Es necesario que ese reconocimiento sea constante y recíproco. Decía Maquiavelo: “La naturaleza de los pueblos es muy poco constante: resulta fácil convencerlos de una cosa, pero es difícil mantenerlos convencidos”. Para lograrlo, tenemos que organizarnos, para organizarnos necesitamos disciplina y ser disciplinados demanda obediencia, lealtad y perseverante.

Sin planificación no hay habilitación



Para lograr salir del régimen va a requerir una gran destreza estratégica, que es planificación. El poder no se improvisa. Los demócratas no pueden esperar derribar una dictadura y restaurar la libertad política, si no ejercen su propio poder en forma eficaz. ¿Cuál poder? El valor superior que nos une y la causa que nos compromete, que es la libertad.

Ser libres es vivir en paz. Y la paz se alcanza en democracia que es vivir bajo el imperio de la ley de la justicia. Estos valores comportan una verdad existencial. Un poder que genera identidad, identidad que es obediencia y obediencia que es eficacia. ¿Por qué habiendo enarbolado estos valores y asumido la lucha no violenta, no hemos logrado el objetivo? La respuesta luce previsible: no hemos conseguido un pacto de acción política disciplinado y bien organizado. No es lo mismo presencia de masas que masas organizadas… Cuando las hemos tenido hemos triunfado.

En momentos cruciales de movilización popular, la oposición no pudo coronar el poder porque no estuvo disciplinadamente unida y alineada. El 11-A [Carmona] sus acompañantes iban por una vía y otra parte del liderazgo político por otra […] Durante el paro petrolero, el gremio avanzó por una ruta y los partidos por otra [,…] El RR (2005) fue promovido inicialmente por la sociedad civil y tímidamente secundado por la clase política. Terminó siendo un “juntos, pero no revueltos” […] Las elecciones 2006 demostraron que la disciplina y la vigilancia de voto importan […] Resistimos la reforma constitucional 2007, ganamos las elecciones 2013, nos fuimos a la calle-desordenada y fragmentariamente–en 2014 y la salida, bajo la tesis de “máxima presión” [2017], fue desigual, desproporcional, si acaso ingenua. No basta ser ’Corazón Valiente” [William Wallace] o Juana de Arco para vencer. Antes es necesario asegurar planificación, escenarios y unidad.

Alcanzar el poder requiere un juicio muy cauto, basado en “un cálculo realista de la situación y de las capacidades del pueblo” [Sharp], para seleccionar la manera más efectiva de conquistar la libertad en tales circunstancias. Soy de los que piensan que la elección primaria es una oportunidad eficaz. Su concepción y buen desarrollo debe conducir no sólo una candidatura única, sino a una organización disciplinada. Votar es organizarnos competentemente, lo cual significa una planificación estratégica a lo interno [militancia] y externo [los ciudadanos] de los partidos.

A estas alturas de lo andado y aprendido, nadie en la oposición puede pensar que un grupo político a solas logrará “quitarles las frutas” al segador. Es ingenuo creer que la simple exhibición de gallardía y principios conducirá automáticamente a un movimiento popular que corone. Esa ruta ya la hemos vivido. Y la anarquía nos palmó. La emoción debe venir asistida de un claro entendimiento [programar], de una cauta comprensión de cálculo de la situación, para darle respuestas a todas las circunstancias que se avecinan.

La inhabilitación no se resuelve con cantos de ilegalidades. Ni siquiera con llamados a la comunidad internacional. Menos con una justicia que no existe. Se resuelve con acciones muy parecidas a las requeridas para salir de “la granja de animales”. Unidad de propósitos, definición de objetivos, mecanismos de acción política, métodos, planificación estratégica, y alternancia de poder en caso necesario. No hagamos de esto tabú y menos resistencia.