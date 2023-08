Delsa Solórzano denuncia persecución del régimen: intentan amedrentar a la dirigencia de los partidos políticos

Posteado en: Actualidad, Nacionales

La candidata a la Primaria Delsa Solorzano informó que acuden a instancias internacionales, porque en Venezuela no hay Estado de Derecho.

A través de un programa de televisión digital Solorzano hablo sobre como el régimen busca amedrentar durante las campañas de los candidatos a la primaria del próximo 22 de octubre.

– “Acá en la sede del partido, muchas veces se ha presentado la policía política del régimen con la intención de amedrentar a la dirigencia del partido, que permanentemente se encuentra acá en nuestra sede y no hay ninguna investigación al respecto. Pero también tengo que decir que hay otros candidatos o precandidatos presenciales que también han sido víctimas de persecución, de acoso o de amenaza, como ha sido el caso de María Corina Machado y recientemente de Enrique Capriles, donde, incluso, en la última agresión que sufrió Enrique, se ven claramente los rostros y son tan descarados que grabaron un video mostrando su cara, y no hay ninguna investigación al respecto. (…) Yo dije que iba a acudir a estancias internacionales, pruebas que también tenemos y vamos a mostrar porque, en efecto, sabemos que en Venezuela no hay estado de derecho”.

– “Maduro dijo que había sido él quien había ordenado la investigación, que le había ordenado incluso a Remigio Ceballos, que me protegiera. ¿Cómo una persona puede sentirse segura, tranquila o protegida con aquellos que asesinaron a Fernando Albán o Acosta Arévalo? ¿Con aquellos que mantienen 300 prisioneros políticos en Venezuela? ¿Con aquellos que son responsables de una serie de asesinatos en el marco de las manifestaciones democráticas que ocurrieron en nuestro país tanto en 2014 como en 2017? ¿Cómo uno puede sentirse protegido o cuidado con aquellos que nos asedian o nos persiguen? ¿Con aquellos que torturan, que en este momento están torturando prisioneros políticos en los calabozos de la dictadura en Sebin o el DGCIM? ¿Cómo uno puede sentirse seguro, tranquilo y cuidado con aquellos que fueron cómplices de la tortura contra Juan Requesens y que además lo drogaron y lo obligaron a grabar un video en condiciones deplorables? ¿Esa es la gente que pretende que lo cuide a uno? Pues no, señores. Nosotros no nos vamos a prestar para lavarle la cara a la dictadura”.

– “Y además quiero señalar quién es el fiscal que asignaron para investigar la amenaza de la que nosotros estamos siendo víctimas. Vamos a mostrar quién es ese señor Renny Amundarain. ¿Cuáles son los casos que él ha llevado en su historia dentro del Ministerio Público y a quién me están asignando para que investigue los hechos? El señor Amundarain, fiscal 94 de Derechos Humanos, antes de ser fiscal 94 nacional de Derechos Humanos, era fiscal 98 del área metropolitana de Caracas. (…) Ese señor investigó los casos de Neomar Lander y Fabian Urbina, que están hoy en la Corte Penal Internacional porque en efecto se considera que fueron crímenes de lesa humanidad”.

– “También les vamos a hacer llegar la denuncia, la alerta internacional que se envió a OEA, a ONU por parte de mis abogados defensores, que es el equipo de Defiende Venezuela. Y asimismo, tengo que notificar que ya fui avisada por parte de la Corte Penal Internacional que nuestro caso y el caso de muchas otras víctimas que nosotros defendemos ya fue admitido en la Oficina de Atención a las Víctimas. Asimismo, también fui notificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que mi medida cautelar de protección sigue vigente. Estas cosas las decimos porque, repito, nosotros acudimos a instancias internacionales porque evidentemente en Venezuela no hay estado de derecho”.