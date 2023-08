El fenómeno Taylor Swift: cuáles son los secretos de su éxito, según expertos de Harvard

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En el vasto universo de la música, pocas estrellas brillan con tanta intensidad como Taylor Swift. Su trayectoria, que abarca desde sus raíces en el country hasta su actual dominio en el pop, es testimonio de su habilidad para evolucionar y mantenerse relevante, así lo reseñó INFOBAE.

Swift, oriunda de West Reading, Pensilvania, nacida en 1989, ha logrado un impacto en la industria musical que pocos pueden igualar. Desde sus inicios, su vulnerabilidad en las letras de las canciones le permitió establecer una conexión profunda con millones de jóvenes alrededor del mundo. Esta chica que comenzó cantando sobre historias de amor en pueblos pequeños se transformó en una mujer que decidió regrabar toda su obra, demostrando su fortaleza y determinación artística para evitar que la industria invadiera su creatividad.

Swift destaca como compositora creando piezas que, independientemente del contexto, resuenan por sus melodías y letras perspicaces. En el panorama musical actual, hay muchas figuras destacadas, tanto mujeres como hombres, pero Taylor Swift tiene un lugar especial, respaldado por un grupo de fans inigualablemente leales y apasionados.

Pero, ¿qué es lo que realmente distingue a Swift y por qué su nombre resuena en todo el planeta? Para responder a esta pregunta, un artículo institucional de la Universidad de Harvard reunió las reflexiones de expertos que ofrecieron sus perspectivas sobre el impacto y la relevancia de esta artista.

En primer término, Stephanie Burt, profesora de inglés en Harvard, no dudó en elogiar la habilidad de Swift como compositora. “Tiene un oído fantástico en cuanto a cómo encajan las palabras”, comentó Burt. Y subrayó: “Tiene el sentido de escribir canciones que transmiten un sentimiento que puede hacerte imaginar que realmente son los propios sentimientos del compositor, como en el tema ‘We Are Never Ever Getting Back Together’. También tiene una forma especial de contar historias y crear personajes: puede escribir canciones que tienen lugar en un momento específico, y puede hacer otras donde el éxito de los versos te relata una serie de eventos, como en ‘Betty’ o en ‘Fifteen’”.

