Wendy Guevara reveló que hará con el dinero que ganó en “La Casa de Los Famosos México”

Aunque la primera temporada de “La Casa de los Famosos México” ya puso punto final, su ganadora, Wendy Guevara, sigue conectada con el público y a través de las redes sociales sigue revelando detalles de su vida.

La ganadora del reality show explicó, a través de un live, que hasta ahora no ha recibido los cuatro millones de pesos que ganó en el programa. “Gente el premio ni siquiera todavía no me lo dan, es un proceso, un proceso largo que gracias a ustedes gané, del premio no se hagan ideas, hermanas, ideas que no son”, expresó.

La integrante de ‘Las Perdidas’ confesó finalmente cuáles son sus planes el dinero que recibirá luego de haberse coronado como la máxima ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’.

“De ese premio yo voy a pagar mi casa y voy a pagar mi camioneta. Ahí voy a pagarle un dinero a mis papás para que pongan un negocio, el que ellos quieran. Yo les quiero poner una tortillería (…) y de ahí, no me gusta hablar mucho del tema, pero ustedes saben que mi abuelita Gloria murió de cáncer, entonces quiero hacer una donación de dinero a una fundación con personas, con mujeres con cáncer de mama”, comentó.