Un avión de combate se estrella cerca de una base militar en California

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un avión de combate se ha estrellado cerca de una base del Cuerpo de Marines de EEUU en San Diego (California), informó este viernes esa rama de las Fuerzas Armadas en un comunicado.

El avión, un Boeing F/A-18 Super Hornet diseñado para ser embarcado en portaaviones, se estrelló a las 23.54 hora local del jueves (06.54 GMT del viernes), cerca de la base de los Marines en el barrio de Miramar, en San Diego.

Después del accidente, se iniciaron las labores de búsqueda del piloto que se encontraba a bordo de la aeronave, cuyo estado actual se desconoce.

Según el comunicado de los Marines, la base militar de Miramar no ha sufrido daños por la caída del avión.

La base de Miramar acoge a la tercera ala del Cuerpo de Marines, la principal unidad de aviación de ese cuerpo en la costa oeste de EE.UU.

Unas 15.000 personas -entre militares y sus familias- viven en el área de San Diego porque trabajan en esa base, detalla la web de la propia base.

El avión que se estrelló no era parte de esa tercera ala del Cuerpo de Marines y estaba volando cerca de la misma manera puntual, indicó en su comunicado el Cuerpo de Marines.

A military jet crashed near a San Diego base and a search-and-rescue operation is now underway, the U.S. Marine Corps said. https://t.co/Bmy4kFF6Nc pic.twitter.com/nyxnk4vXFx

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) August 25, 2023