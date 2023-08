“He tratado de ponerme en los zapatos de Nicolás”: entrevista con el presidente Gustavo Petro

Posteado en: Destacados, Internacionales

En entrevista con CAMBIO, el jefe de Estado se refirió a sus incumplimientos de agenda, los rumores sobre sus quebrantos de salud, la visita a su hijo Nicolás, la financiación de su campaña, la relación con Armando Benedetti, las tensiones con Francisco Barbosa, la terna a la Fiscalía, la riña con las EPS, el escándalo de Odebrecht, la posibilidad del regreso de Laura Sarabia al Gobierno y el futuro de las reformas.

Por cambiocolombia.com

CAMBIO: Presidente, el contexto de este encuentro da para preguntarle por un tema del cual están hablando muchos colombianos. Esta entrevista estaba programada para el jueves…

Gustavo Petro: Sí.

CAMBIO: Usted nos canceló por razones de salud y por eso la estamos haciendo un sábado. ¿Cuál es esa razón de salud que permanentemente lo obliga a cancelar sus compromisos?

G.P.: No, no es nada grave y no es lo mismo siempre. Al principio era inexperiencia con mi equipo, porque cuando extraños te hacen tu agenda y no es uno…

CAMBIO: Pero es difícil hacerla uno siendo presidente…

G.P.: Sí y hace tiempo que me ocurre. Por ejemplo en las giras internacionales los equipos empiezan a organizar como si uno no durmiera. A exprimir al máximo esas oportunidades que no se repiten. Entonces al principio eran sábados, domingos y hay un momento en que uno dice no más. Yo necesito mis equilibrios, el cansancio permanente es un mal consejero. Si usted se excede, pues no va a pensar bien, va a cometer errores y en este caso yo no puedo darme el lujo de cometer muchos errores.

