Asesino convicto “extremadamente peligroso” se escapó de una prisión en EEUU

La policía buscaba a primera hora del viernes a un brasileño que, según advirtieron, era “extremadamente peligroso” después de que se escapara de una prisión cerca de Filadelfia, días después de ser condenado a cadena perpetua por apuñalar fatalmente a su exnovia.

Por New York Times

Traducción libre de lapatilla.com

El recluso, Danelo Cavalcante, escapó de la prisión del condado de Chester el jueves por la mañana, dijo la oficina del fiscal de distrito local en X , anteriormente conocido como Twitter.

POCOPSON TOWNSHIP, PA – August 31, 2023 – Officials of Chester County Prison report that at approximately 8:50 a.m. Danelo Cavalcante escaped from Chesco Prison. A search of the prison and surrounding area is currently being conducted. pic.twitter.com/fWh96QjXLe

El director interino de la prisión, Howard Holland, se negó a comentar en una conferencia de prensa el jueves sobre cómo o por qué se había producido la fuga, y se limitó a decir que estaba bajo investigación.

Deb Ryan, fiscal de distrito del condado de Chester, dijo en la conferencia de prensa que Cavalcante había sido visto por última vez caminando hacia el sur en el municipio de Pocopson del condado el jueves por la mañana vistiendo una camiseta blanca, pantalones cortos grises y zapatillas de deporte blancas.

Cavalcante es un ex miembro de una pandilla buscado en Brasil por el asesinato en 2017 de un hombre que le debía dinero, informó Ryan, fiscal de distrito del condado de Chester.

@USMS_Philly and @chescoda are offering a $10,000 reward for info leading to the arrest of Danelo Cavalcante. Cavalcante escaped the Chester County Prison this morning at 8:45 am. He was recently sentenced for a 2021 murder and is also wanted for a homicide in Brazil. pic.twitter.com/DfPh1oaiCk

— U.S. Marshals Service Philadelphia (@USMS_Philly) August 31, 2023