Sentencian en Dominica a cinco venezolanos a 14 años de cárcel por tráfico de cocaína

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Cinco venezolanos fueron sentenciados este viernes a 14 años de cárcel en la isla de Dominica por posesión y tráfico de cocaína, dos días después de que un juez local encarcelara a otro quinteto de estos suramericanos por lo mismo.

Los arrestados fueron identificados como Wibber Jesús Delpretty Oliveros, José Del Carmen Serranda Carreno, Emerson Ricardo Machado Campos, Yofra Alexander Martínez Martínez y Luis Alfredo Machado Campos.

Estos enfrentan siete años en prisión por posesión de cocaína y otros siete años por narcotráfico. Las penas serán concurrentes.

Los cinco imputados fueron sorprendidos con la droga el pasado 21 de agosto en el Aeropuerto Douglas Charles, en el norte de Dominica.

Ante la sospecha de que ingirieron la cocaína, fueron llevados al Hospital China Friendship para examinarlos.

Tras el proceso médico, se confirmó que Delpretty Oliveros ingirió 130 perdigones con 1.358,3 gramos de cocaína valorados en 13.500 dólares.

Serranda Carreno se tomó 70 perdigones con 1.927,1 gramos valorados en 19.000 dólares, mientras que Emerson Ricardo Machado Campos hizo lo propio con 100 perdigones con 1.263,7 gramos, cuyo valor en la calle se estimó en 12.500 dólares.

A su vez, Martínez Martínez se tragó 99 perdigones con 1.122,6 gramos valorados en 11.000 dólares y Luis Alfredo Machado Campos ingirió 64 pelotas, con un costo general de 9.000 dólares.

Todos se declararon culpable de todos los cargos que le impuso el juez Michael Laudat.

El magistrado les impuso además una fianza de 56.200 dólares.

Luis Alfredo Machado Campos, hablando a través de un intérprete, dijo a la corte que llegó hasta Dominica por una oferta de empleo, pero que cuando arribó al lugar de encuentro, fue secuestrado y amenazado por 15 días.

“Yo soy el sustento de mi familia, y ahora mismo no sé nada de ella. Me forzaron a hacer esto y ahora mi familia corre riesgo. Yo acepté hacer esto para apoyarla”, dijo.

“Yo no les voy a mentir. Las cosas en Venezuela están bien difíciles, por lo que me lancé al resto. Yo no soy un delincuente y no me considero un narcotraficante. Cualquier otro venezolano que le den la oportunidad de trabajar fuera del país, lo haría. Yo, sin embargo, aceptaré la culpa”, agregó. EFE