Ronald Acuña exhibió su poder con el batazo más fuerte del año en Grandes Ligas (VIDEO)

El venezolano Ronald Acuña Jr. no tiene pensado quitar el pie del acelerador en lo que resta de temporada 2023 de las Grandes Ligas y es que este sábado conectó jonrón por tercer día consecutivo pero esta vez no fue un batazo cualquiera, sino que fue el más fuerte de todo el año puesto que salió a 121.2 millas por horas (MPH) para ayudar en la victoria de los Atlanta Braves por 4-2 sobre Los Ángeles Dodgers.

Por: El Diario NY

Transcurría el tercer inning del juego y el estelar jardinero de los Braves tomaba turno ante los lanzamientos del novato Emmet Sheehan y, pese a estar en conteo de 3-0, Acuña Jr. conectó un potente jonrón que salió a 121.2 mph por todo el center field y recorrió una distancia de 454 pies para inaugurar la pizarra.

Acuña Jr. parece sentir una motivación extra cuando enfrenta a los Dodgers, y es que fue hace solo dos días que se convirtió en el primer jugador de la historia de la MLB con al menos 30 jonrones y 60 bases robadas (30-60).

