En investigación: Fiscalía venezolana tras el comediante Breinel Zambrano “La Titi”, por “incitar al odio y la discriminación”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La madrugada de este sábado, la Fiscalía venezolana anunció la apertura de una investigación contra el comediante Breinel Zambrano, más conocido como “La Titi”, a quien acusan de “incitar al odio y la discriminación” de personas con discapacidad.

“#AHORA, @MinpublicoVen #designa Fiscalía 61 Nacional, para #investigar y #sancionar a un grupo de cobardes sujetos que usando #seudónimos como “La Titi” y a través del uso #delictivo de las redes sociales: #incitan al #odio #discriminando y exponiendo al escarnio público a las personas que padecen de alguna condición especial #MaximaJusticia”, escribió Tarek William Saab en su cuenta X.

CONTEXTO

Quien se dio a conocer por su papel de “La Titi” en el segmento de chistes del programa Portada’s, transmitido por Venevisión, Breinel Zambrano, confesó en su programa de YouTube: “El Grupito de Atrás Podcast”, que le gusta burlarse de las personas con discapacidad en las rutinas de “humor”.

“Es una confesión que puede sonar terrible, pero amo y disfruto demasiado de reírme y burlarme de la gente con discapacidades. Yo no puedo ver a un mocho, a alguien torcido”, dijo.

#14Sep ? ¡POLÉMICA EN LAS REDES SOCIALES! En "El Grupito de Atrás Podcast", el comediante Breiner Zambrano, alias La Titi, declaró que disfruta mucho burlarse de las personas que padecen una discapacidad. ¿Qué opinas? ¡Los leemos! ? Vía: @RamonVeliz pic.twitter.com/iVdKDXUxaV — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) September 14, 2023

Una vez más Zambrano se convirtió en blanco de críticas y es que el material audiovisual corrió como pólvora en las redes sociales en donde cientos de internautas repudiaron su comentario.

“A mí me gusta el humor negro, pero esto no es humor, es tres imbéciles siendo imbéciles en un podcast”, “Existe una fina línea que separa el humor negro de la estupidez y la arrogancia. Cuando cruzas la línea ya no es gracioso”, “Deberían enfocarse en crear contenido orientado al respeto”, “Ojalá no tengas un familiar directo, madre, padre o hijo con una discapacidad”

“Tu show es basura”, son algunos de los comentarios que reposan en la cuenta de Instagram del comediante venezolano.

CUENTA DE INSTAGRAM DESACTIVADA

Aunque si intentamos ingresar a su perfil de Instagram, @latitioficial, en el que contaba con un millón de seguidores aproximadamente, la página no aparece disponible. Pero, antes de “desaparecer” escribió:

“Hoy pido disculpas porque lo que quise decir lo dije muy mal, use las palabras incorrectas, dije una frase que no debí haber dicho (…) estoy profundamente arrepentido, entiendo también que solo vieron el fragmento que cortaron para hacer viral y desde esa óptica todo se ve aún peor, no estoy de acuerdo en el humor cuando es cruel”, escribió.

“Mi compañero Caco tiene un hermano Down de quien hace chistes constantemente, pera entendí que eso no significa que todos los demás asuman la situación de la misma manera, que lo que para mí puede ser una situación manejable no lo es para los demás y no tuve empatía por eso pido disculpas”, dijo totalmente arrepentido. “Una vez más pedimos disculpas de corazón porque solo queremos hacer reír y fallamos”, finalizó.