Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”, ya está en EEUU ¿Qué sigue ahora?

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue extraditado a Estados Unidos este viernes desde México, confirmó el Departamento de Justicia en un comunicado, así como una fuente con conocimiento del caso.

Por CNN en Español

“Hoy, como resultado de la cooperación de procuración de justicia entre Estados Unidos y México, Ovidio Guzmán López, líder del Cártel de Sinaloa, fue extraditado a Estados Unidos. Esta acción es el paso más reciente en el esfuerzo del Departamento de Justicia para atacar todos los aspectos de las operaciones del cartel”, dijo el secretario de Justicia de EE.UU., Merrick Garland, en el comunicado.

Ovidio Guzmán López fue trasladado en avión a Chicago y aterrizó en la tarde de este viernes, dijo a CNN Joseph D. Fitzpatrick, fiscal federal adjunto del Distrito Norte de Illinois.

Ovidio Guzmán, WELCOME TO AMERICA ??????and enjoy the family reunion with your father

El CHAPO in maximum ??federal prison.

Positive development with this extradition but keep in mind that CDC released the latest drug death numbers for the 12 months ending April 2023 at 111,… pic.twitter.com/ryjTKswtVI

— Derek Maltz Sr (@derekmaltz_sr) September 16, 2023