Guaidó explica contundentemente a congresista de EEUU cuáles son las razones de la crisis humanitaria en Venezuela

Tras las declaraciones del la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez en las que afirma que “las amplias sanciones entre Trump y Rubio han jugado un papel importante en la expulsión de millones de personas de Venezuela”, el expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ofreció una contundente respuesta.

Por lapatilla.com

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Guaidó expresó que es crucial y muy importante abordar la crisis de refugiados y asilo en los Estados Unidos de una manera humana e integral y señaló que es fundamental considerar varios puntos clave:

Estimada Congresista,

Es fundamental y muy importante abordar la crisis de refugiados y de asilo en Estados Unidos de manera humana e integral, pero es esencial tener en cuenta varios puntos clave:

1- Por ejemplo, en mi caso, estoy en Estados Unidos debido a persecución política, al igual que muchos otros. Esta crisis afecta a personas reales que buscan principalmente seguridad y oportunidades.

2- Las sanciones no comenzaron durante la administración Trump, comenzaron durante la administración Obama, recordemos que Venezuela lleva más de dos décadas sufriendo las consecuencias de la dictadura. La crisis humanitaria en Venezuela no es producto de las sanciones, es producto de la violación de los derechos fundamentales y el secuestro de las instituciones del Estado venezolano.

3- Michelle Bachelet señaló que la emergencia humanitaria en Venezuela es previa a las sanciones, le dejo el link de la declaración.

4- La política hacia Venezuela que ha sido bipartidista hasta el momento busca rescatar la democracia y eso detendría la migración forzada. Es una forma más integral de abordar el flujo de asilo.

5- Decir que son las sanciones exculpa a la dictadura y revictimiza a toda una sociedad que resiste a las violaciones de derechos humanos, como denuncia el reciente informe independiente de naciones unidas. Le dejo el link de la declaración e informe también.

6- Usar este tema de forma diferente al humano y de derechos y libertades puede perjudicar a quienes resisten hoy en Venezuela a la tortura y buscan justicia que ha sido denegada en nuestro pais. Por eso un proceso en curso en la corte penal internacional. Le dejo referencia.

7- La Invito amablemente mi estimada congresista a reunirse con las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela o aquellos que buscan apoyo para comprender sus razones. Incluso con sindicalistas que estan tras las rejas por protestar o sus familias, se que ese tema es importante para usted.

Necesitamos un enfoque integral y empático para abordar la crisis de asilo y la situación en Venezuela, también estoy a la orden para conversar del tema. Saludos. #Asilo #Venezuela”

