Raúl Ochoa Cuenca: El riesgo de una Venezuela no soberana

Posteado en: Opinión

En un trabajo firmado por mi en enero del año 2021 afirmamos, que la situación de ruina en la cual se encontraba postrada Venezuela, era como consecuencia de las políticas implementadas por quienes han administrado el país por los últimos 24 largos años. Hoy cerca de tres años después de esas afirmaciones, me temo, muy desgraciadamente que la soberanía de Venezuela está en juego ya que esa realidad se ha agravado.

Esta afirmación la baso en el concepto de nación, aceptado universalmente y de sus condiciones como tal. Veamos los componentes jurídicos y socio economicos de la actual de Venezuela:

Definición de la soberanía: “Comunidad social con una organización política común”, con un gobierno que represente a esa comunidad social, con una población la cual está asentada en un territorio. Entonces amigos lectores, les propongo que veamos si Venezuela hoy puede sostener ante el concierto de las naciones que reúna en forma inequívoca estos tres principios básicos que la definan como un Estado independiente y soberano. Es difícil, ante una situación de total anomalía, ya que el gobierno que ejerce el poder lo ejerce solo en una parte del territorio,

Un territorio. Obviamente no se trata solamente de la denominación de un territorio, se trata de ejercer la soberanía sobre el mismo. Entonces Venezuela, a través del gobierno y sus órganos administrativos, por las razones que veremos más adelante, no ejerce la soberanía en todo el territorio nacional debido a que otra parte de ese está siendo controlado por fuerzas armadas irregulares extranjeras. Del total de la superficie del territorio que es de 916.445 km², sobre una cuantiosa parte la soberanía no está siendo ejercida por los órganos jurisdiccionales de Venezuela. Si las informaciones que recibimos fueran ciertas, el control sobre el territorio que ejercerían estas fuerzas militares irregulares en Venezuela sería de 150.000 km².

Aquí se plantea otra interrogante de gran importancia y es el saber si la ocupación del territorio por estos ejércitos foráneos, están pisando suelo patrio como invasores o de común acuerdo con el gobierno de Maduro.

Me refiero a los extensos territorios fronterizos del Estado Zulia, conocidos como el Catatumbo y Perijá, donde la soberanía la ejercen estos grupos militares irregulares como las FARC y el ELN. Se asegura que en el Catatumbo venezolano están sembradas otras miles de hectáreas de hojas de coca. Aqui la República de Venezuela no ejerce su soberanía

Igual situación ocurre en los estados Táchira, Apure y Amazonas donde los grupos de fuerzas armadas irregulares (FALN, disidencias)y grupos de paramilitares conocidos como los Rastrojos, Los Pelusos, Evander, las Bacrim y las AUC operan libremente.

Pero además es menester recordar que los mismos grupos irregulares militares como las FARC y el ELN actúan en forma descubierta en la explotación de minerales como el Coltán y el Uranio, mineral de base en la producción de armas nucleares y en el lucrativo negocio de la explotación del oro en el arco minero de guayana.

De manera que el segundo principio de Nación en Venezuela como es el de control y efectivo ejercicio de la soberanía sobre su territorio tampoco puede ser verificable.

El tercer principio básico para definir una nación es que debe haber una población. Si, aquí no hay dudas somos una nación con población que habla un mismo idioma y que pertenecemos al mismo grupo étnico. Pero sucede un hecho que podríamos llamar inaudito, un país del tercer mundo que está en proceso de disminuir rápidamente su población.

En los últimos 12 años han abandonado el país entre 7 y 8 millones de ciudadanos incluyendo la población educacionalmente más preparada, fundamentalmente jóvenes en edad de contribuir con el desarrollo de la nación. La población venezolana que según la ONU era de 32 millones de habitantes en el año del 2013 ha pasado vertiginosamente a 24.4 millones con una población de más de 55 años de edad. Según la ACNUR, durante los últimos 6 años abandonan el país alrededor de 800.000 ciudadanos por año. En el primer semestre de este año 2023 sólo por la frontera colombiana panameña, en lo que se conoce como el tapón del Darién, más de 190.000 venezolanos han cruzado, según la Voz de América, (en inglés: Voice of America, VOA).

De otra parte, el 54 % de la población padece de inseguridad alimentaria o sea ” hambre”. Se podrá considerar población un grupo humano que como tal le son necesarios 90 gramos de proteínas al día y solo consume y no siempre un 8 % ? Sí, desde luego son seres humanos por los cuales yo y todos sufrimos, pero cuál es el futuro de una nación con una población que declina a pasos agigantados no solo en números sino en la calidad de vida ? Que sufre de altísimo nivel de desnutrición ? no solo en los adultos y lo que es peor en sus niños.

Les propongo de mirar algunos datos estadísticos sobre la situación presente en Venezuela, que no significan otra cosa que acentuar mis temores hacia un inexorable proceso de desintegración política y social contribuyendo en forma decisiva con la pérdida de la capacidad del ejercicio de su soberanía.

1.- Inflación para diciembre del año 2022 fue de 234 %. Para enero del 2023 fue de 344%, según el Fondo Monetario Internacional https://datosmacro.expansion.com/ipc-paises/venezuela

2.- La deuda externa consolidada al cierre del primer semestre del año 2023 la cual está, calculada, con la ayuda de los organismos monetarios y o especializados de las Naciones Unidas y de economistas e investigadores de las facultades de ciencia económicas de nuestras universidades, que esta puede ascender a los 250.000 mil millones de dólares americanos.

3.- “El salario mínimo se mantiene en 130 bolívares mensuales, el equivalente a 5,25 dólares a la tasa oficial de cambio. “El ingreso mínimo vital en Venezuela está fijado en 130 bolívares, que equivalen a unos 5,4 dólares, vuelve a rozar niveles de miseria, tras una voraz devaluación de la moneda en los últimos meses, y se ubica como el más bajo de América Latina, seguido por los de Haití y Cuba que este 2023 están más cerca de los 100 dólares, por encima de los 57 dólares mensuales que según Naciones Unidas marca el umbral de la pobreza extrema. El salario que una parte de los venezolanos percibe en un mes alcanza para una bolsa de pan y un litro de leche, para apenas un paquete de cuatro rollos de papel higiénico o una caja de 30 pastillas de un antihipertensivo genérico”. https://elpais.com/internacional/2023-03-07/

4.- Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que desde el 2013, cuando Nicolás Maduro tomó las riendas del país, el PIB de Venezuela perdió, al cierre de este 2021, el 83,5% de su tamaño, pasando de los US$258.993 millones que tenía en ese entonces, hasta apenas US$42.530 millones de actualidad. /www.portafolio.co/internacional/

5.- De acuerdo con un estudio elaborado por el Instituto Fraser de Canadá en alianza con el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice), Venezuela ocupa el último puesto (es el número 180 entre 180 evaluados) en el Índice Mundial de Libertad Económica (EFW por sus siglas en ingles. .https://www.elnacional.com/economia/venezuela

6.- Luis Prado, vicepresidente de Fedenaga, manifestó a este medio que el consumo promedio de carne en Venezuela es actualmente de 8 kilos 500 gramos por persona al año, eso representa un poco más de 700 gramos de carne molida al mes.2,7 kilos por año. En la República Oriental del Uruguay el consumo es de 61.2 Kg por habitante y por año, mientras en los Estados Unidos de América el consumo es de 103.5 kg por habitante y poraño https://cotejo.info/2022/04/susana-raffalli-consumo-de-proteinas

9.- Según la Unicef y la Organización Mundial de Agricultura FAO, 14 millones de venezolanos padecen de hambre.

10.- El 60 % de la población venezolana se alimenta una sola vez al día y el 72 % ingiere solo carbohidratos.

11.- En 2022 el 78,9% de los hogares consultados por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), reportó inseguridad alimentaria. Más del 50% de los encuestados sentía angustia por quedarse sin alimentos. También, sacrificaron el consumo de alimentos saludables y variados. Adicionalmente, más del 30% de los casos reflejaron situaciones de hambre como comer menos, quedarse sin alimentos, dejar de consumir una comida al día, sentir hambre y no comer. El 13,9% de la población entrevistada pasó todo un día sin comer, según la encuesta. :https://provea.org/actualidad/informe-anual

Catástrofe político institucional.

12.- Venezuela es el único país de las Américas donde se practica la torturacomo política de estado.

.13.- Venezuela es uno de los tres países en Latinoamérica donde hay presos políticos.

14.- El único presidente del hemisferio occidental que es solicitado por las autoridades judiciales de otro país por motivos de narcotráfico y que la Corte Penal Internacional tiene bajo investigación es a Nicolas Maduro y a varios integrantes de su gobierno como sospechosos de Crímenes de Lesa Humanidad.

Una nación con una población en estado de subalimentación, que abandona el territorio de manera constante, con un gobierno sospechoso de atacar a la población con acciones consideradas como crímenes de lesa humanidad y un territorio que en buena parte está bajo la autoridad de grupos armados irregulares, no podrá a la vuelta de pocos años, ser considerada una nación soberana por las naciones que componen el concierto de las naciones.

Raúl Ochoa Cuenca, en Anfi del Mar el 23 de septiembre del año 2023.

Fuentes: Les Traités et la vie International, Mme Suzanne Bastid. Revue de Droit International Public, Université de Paris I, Pantheón Sorbonne. Informe anual de Poblaciones de la ONU, 2019. PNUD . Le Monde Diplomatique. Infobae.com. Prodavinci.com , Il Corriere della Sera.it, Archivo personal. ROC.