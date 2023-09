Salud reproductiva y métodos anticonceptivos: cómo prevenir embarazos no planificados

Posteado en: Salud, Titulares

En el Día Mundial de la Anticoncepción y el Día Mundial del Embarazo Adolescente, cuáles son los dispositivos seguros. La importancia de la consulta médica para decidir el más adecuado según la situación social y el estilo de vida de cada persona.

Garantizar que todas las personas tengan acceso a métodos anticonceptivos promueve los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la libertad, el derecho a la libertad de opinión, expresión, elección y el derecho al trabajo y a la educación”, indica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el Día Mundial de la Anticoncepción y el Día Mundial del Embarazo Adolescente, el organismo sanitario internacional señala que existen muchos tipos distintos de anticoncepción, pero no todos son adecuados para todas las situaciones y todas las personas.

El método más apropiado para el control de la natalidad depende del estado general de salud de cada persona, la edad, la frecuencia de la actividad sexual, el número de parejas sexuales, el deseo de tener hijos en el futuro y los antecedentes familiares de enfermedades. Por eso es clave la consulta médica para elegir el más adecuado y eficaz según la historia clínica de cada persona y su estilo de vida.

El uso de anticonceptivos previene los riesgos para la salud relacionados con el embarazo en el caso de las mujeres y en particular, las adolescentes. “El uso de métodos de anticoncepción ofrece una paleta de posibles beneficios no relacionados con la salud que van de un aumento de las oportunidades de educación y un mayor empoderamiento para las mujeres, hasta un crecimiento de la población y un desarrollo económico sostenibles para los países”, dice la OMS.

En ese escenario, entre 2000 y 2020, la tasa de uso de anticonceptivos (porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que utilizan algún método anticonceptivo) creció de 47,7% a 49,0% según datos de la agencia sanitaria de las Naciones Unidas.

A nivel mundial, la tasa de natalidad en adolescentes ha disminuido, pero las tasas de reducción han sido desiguales entre las regiones (Getty)

La falta de conocimiento sobre los cuidados en las relaciones sexuales

Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (AMAdA) impulsa una campaña llamada #DobleProtecciónMenosPreocupación, que plantea combinar el uso del preservativo con algún método anticonceptivo, que puede ser o no hormonal, para reforzar la prevención del embarazo no deseado y también la infección por enfermedad de trasmisión sexual (ITS).

La entidad remarca la importancia de la consulta médica a la hora de elegir un método de prevención del embarazo. Según Yasmin Marrapodi Blanco (MN 162204), médica especialista en Tocoginecología y sexóloga clínica: “Tenemos muchas consultas acerca de la toma de anticonceptivos, su forma de uso, interacciones con medicamentos. Muchas veces las pacientes la toman porque es ´la que toma la amiga´, y la verdad es que cada persona tiene su propia indicación de anticonceptivo. Siempre consultar con el o la ginecóloga previo a la elección de un método anticonceptivo”.

También la especialista, destacó que en relación al preservativo, “sigue costando que se utilice porque hay que inculcar su uso desde la adolescencia como método de protección, explicar que es el único método que evita las ITS. Debe utilizarse desde principio a fin de la relación sexual”. En relación a la influencia de los contenidos audiovisuales en las conductas sexuales, la especialista afirma que “en las películas no siempre se muestra el uso de preservativo, van a la escena sexual directamente y eso tiende a sugestionar a la población de que entonces no se necesita. Sin embargo tenemos que tener en cuenta que las series, las películas, inclusive la pornografía es ficción, y por lo tanto, son situaciones irreales”.

