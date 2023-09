Acusaron a Cher de contratar a cuatro hombres para secuestrar a su hijo

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Al parecer, la cantante habría tratado de llevarlo a un centro de rehabilitación por la fuerza

Documentos judiciales desenterrados por Daily Mail señalan que Elijah Blue Allman, hijo menor de la cantante Cher, fue sustraído por la fuerza de una habitación de hotel. Según la documentación, fueron cuatro hombres los que secuestraron a Elijah mientras su esposa, Marieangela King, veía cómo se lo llevaban sin poder hacer nada. Sin embargo, lo más destacado de este caso es que, al parecer, fue la misma madre de Elijah, la cantante Cher, quien se encargó de secuestrar a su hijo.

Por Infobae

Así lo compartió Marieangela en una denuncia presentada el pasado 4 de diciembre, donde aseguró que los sucesos datan de noviembre de 2022, cuando ella y su esposo se encerraron en un cuarto de hotel en Nueva York para tratar de arreglar su relación, misma que ya estaba en un punto de quiebre y el divorcio era latente. A pesar de todo, la pareja logró reconciliarse, y mientras continuaban su estadía en el hotel, los cuatro hombres aparecieron para llevarse a Elijah. Según Marieangela, uno de los secuestradores confesó que estaban trabajando bajo las órdenes de Cher.

“Después de pasar estos 12 días juntos en NY… cuatro personas vinieron a nuestra habitación de hotel y se llevaron a (Allman) de nuestra habitación. Uno de los cuatro hombres que se lo llevaron le dijo que habían sido contratados por la madre (de Allman)”.

Marieangela agregó, además, que desde agosto de 2022 no se le permite acercarse a Elijah. Al parecer, Cher habría ideado todo este plan con la intención de llevar por la fuerza a su hijo de 47 años a un centro de rehabilitación para que pueda lidiar con su adicción a las drogas.

“Actualmente desconozco el bienestar o el paradero de mi marido. Estoy muy preocupada y angustiada por él. Desde agosto me han dicho que no se me permite ver o hablar con [Allman], que actualmente está encerrado en un centro de tratamiento que no se me ha revelado. También me han dicho que [Allman] no tiene acceso a su teléfono”.

Sin embargo, y a pesar de las medidas tan poco ortodoxas por parte de Cher, Marieangela confesó que entiende que todo esto es para que Elijah pueda rehabilitarse: “Entiendo los esfuerzos de su familia para asegurarse de que está bien, y quiero lo mejor para mi marido”.

Actualmente, Elijah y Marieangela se encuentran en proceso de divorcio (sus 12 días encerrados no fueron suficientes para salvar su amor), y fue precisamente durante el proceso legal frente al Tribunal de Los Ángeles donde el secuestro del hijo menor de Cher fue rescatado por Marieangela.

