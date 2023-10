Caso Marcelo Pecci: salpican a expresidente paraguayo en la investigación

Francisco Correa Galeano, uno de los cerebros del crimen, reveló en un interrogatorio ante el fiscal Mario Burgos que el supuesto político guaraní se habría reunido con los hermanos Pérez Hoyos, que ya fueron capturados.

Además, contó de la supuesta participación de un ciudadano asiático.

“Yo no lo conozco ni se quien es pero siempre que hablaba con Ramón y con Andrés ellos me hacían referencia al chino. Sé que es ciudadano chino, o asiático, ellos me lo referían como intermediario entre un narcotraficante de nacionalidad paraguayo y otro al que le decían el presidente. Creo que es expresidente de Paraguay”, aseguró Correa.

“Ese día él me dijo que había que matar a un fiscal Paraguayo que venía de luna de miel a Colombia, para Barú en Cartagena. Él me dijo: ‘Hermano hay mil quinientos millones de pesos para eso, no hay más’ y que habían cien millones para viáticos. En ese momento Ramón me mostró el nombre que lo tenía escrito en un mensaje de WhatsApp que tenía en un celular que él tenía con el que se comunicaba con el chino. En ese mensaje estaba escrito el nombre Marcelo Pecci y me dijo que le tomara una foto con mi celular a la pantalla donde tenía anotado el nombre, Ramón me dijo que había que matar a ese man, y que se venía un coletazo bravo pero que si yo me caía él me sacaba, que si era necesario el me rescataba”, agregó.