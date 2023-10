Los problemas que enfrentó Silvestre Dangond con su familia al mudarse a Miami

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

El reconocido cantante vallenato Silvestre Dangond fue invitado al famoso podcast de género urbano ‘DímeloKing’, allí su conductor Elkín de la Hoz habló con el artista sobre algunos temas de su vida personal y profesional.

Por RCN Radio

En medio de la entrevista el presentador barranquillero le preguntó a Dangond qué había sido lo más duro que había vivido por su estadía en la ciudad de Miami (EE. UU.).

“Mi desorden arrancando, yo no me había concientizado dónde estaba viviendo y dónde estaba dejando a mi familia. Yo llegaba y quería seguir mi vida igual a como estaba viviendo en Colombia, entonces yo llegaba y me quedaba (si tenía concierto) viernes, sábado y domingo, me quedaba lunes y martes para pasar el guayabo y mi esposa y mis hijos allá solos. Fueron meses de mucha tristeza, mi esposa decía que martirio habernos venido para acá, has abandonado más a tu familia ahora los fines de semana te quedas en Colombia”.

El cantante de éxitos como ‘Materialista’; ‘Cásate conmigo’; ‘Niégame tres veces’; entre otras, dio a conocer que el cambio no lo asimiló inmediatamente y solo se fue dando a medida que corría el tiempo.

“Yo venía muy mal con los excesos y tomo una decisión, mi esposa me dice vamos para un centro y yo le digo sí me voy (fue un enero) estoy mal. Cuando me levanté un día y le dije: yo no voy para ningún centro, voy a hacer esta vaina yo, y así fue”.

“Me acuerdo que me fui a tocar a Ocaña y eso daba vueltas en la cama, vomitaba, sudaba y ahí comencé: ‘no tomo, no tomo, no tomo’. El mismo cuerpo me pedía, después dije no quiero volver a casa y me fui para Barranquilla y hablé con un doctor que me dio unos sueros que me ayudaban a metabolizar el cuerpo mucho más rápido para eliminar el alcohol”.

