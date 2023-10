Caos en Chicago: vándalos golpean salvajemente un Tesla y el conductor escapa chocando a otros vehículos (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un video sorprendente capturó a un grupo de adolescentes pateando y golpeando las ventanas de un Tesla mientras intentaba escapar de una toma callejera fuera de control en Chicago durante el fin de semana.

Por New York Post

Las imágenes publicadas en Twitter mostraron a un grupo de jóvenes sentados encima del vehículo y posando mientras tomaban fotos con sus teléfonos celulares el viernes, lo que llevó al conductor a tocar la bocina y avanzar lentamente en un aparente intento de sacar a los hombres de su auto.

Luego, el grupo comienza a golpear el capó del sedán blanco, cuando un hombre grita: “Oh, m*erda”.

