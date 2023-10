Peykaap III, las lanchas de combate misilístico de la Armada de Venezuela fabricadas en Irán

Click to share on Google News (Opens in new window)

El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a los actores que apoyan los programas de misiles y vehículos aéreos no tripulados de Irán: “Históricamente, el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Iran (MODAFL) ha utilizado el buque de carga general iraní “Parnia” para exportaciones de defensa a otros países. El “Parnia” transportó recientemente varias lanchas patrulleras iraníes con misiles de ataque rápido Peykaap III a Venezuela”.

El Agregado de Defensa de Irán en Venezuela, Jaber Reihani ( Reihani ), ha coordinado la cooperación de defensa de Irán con Venezuela, para incluir el mencionado acuerdo de venta de armas. Como representante de MODAFL, Reihani ha supervisado los esfuerzos de Irán para brindar asistencia al programa de vehículos aéreos no tripulados de Venezuela. Reihani también se desempeñó anteriormente como director comercial de QAI. Seyed Hamzeh Ghalandari ( Ghalandari ), radicado en Irán , como Director General de Relaciones Internacionales de MODAFL, ha facilitado los acuerdos de Irán relacionados con vehículos aéreos no tripulados y defensa con Venezuela.

Según el portal Zona Militar, en el marco del desfile naval con motivo de la celebración de su Bicentenario, la Armada Bolivariana de Venezuela presentó de forma oficial sus nuevas lanchas misilísticas Peykaap II de origen iraní.

Entre el despliegue realizado por la armada, remontando las olas entre buques patrulleros y de desembarco, se hallaron dos de las nuevas lanchas misilísticas Peykaap II fabricadas por Irán.

Si bien no se brindaron mayores detalles sobre sus características, la alocución oficial indicó que las embarcaciones reciben la denominación de lanchas de combate misilísticas “Goleta Independencia” y “Goleta Emprendedora”” pertenecientes a la Escuadrilla de Unidades de Reacción Rápida, cumpliendo misiones de interdicción marítima.

Judging by the footage of the naval parade in Venezuela on July 24, 2023, Iranian-made Zolfaghar-type missile boats armed with Nasr-1 anti-ship missiles entered in service of the Venezuelian Navy (Armada Bolivariana). pic.twitter.com/0O2ywQuUYi

— Yuri Lyamin (@imp_navigator) July 25, 2023