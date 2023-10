Ahora podrás hacer llamadas y videollamadas en X: aquí te explicamos cómo

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Twitter, ahora conocida como ‘X’, una de las principales redes sociales del mundo, ha dado un paso audaz hacia la expansión de sus capacidades de comunicación al introducir la posibilidad de realizar llamadas y videollamadas en su plataforma.

Por El Tiempo

La red social X, bajo la dirección de Elon Musk, continúa su proceso de transformación hacia lo que el magnate ha llamado ‘una aplicación para todo’. Como parte de su búsqueda constante de innovación, la plataforma ha introducido una mejora: la posibilidad de realizar videollamadas y audioconferencias.

Sin embargo, como suele ser el caso con estos cambios, existen algunas condiciones detrás de esta nueva función que los usuarios deben conocer. A continuación, presentamos los detalles de esta novedad y cómo se llevará a cabo su implementación.

Video & audio calls coming to X:

– Works on iOS, Android, Mac & PC

– No phone number needed

– X is the effective global address book

That set of factors is unique.

— Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023