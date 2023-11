Diddy y los rumores sobre el presunto trío entre JLo y el matrimonio Smith-Pinkett

Posteado en: Entretenimiento, Sexys, Titulares

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

El multimillonario rapero Diddy, anteriormente conocido como Puff Daddy o P. Diddy, reapareció en una entrevista en el programa “Jimmy Kimmel Live!” este lunes, en donde dio detalles acerca de su vida como multimillonario, el nacimiento de octava hija y el lanzamiento de su último álbum tras de 13 años de ausencia. Pero lo que realmente lo puso en aprietos fue la pregunta sobre una supuesta riña con Will Smith a raíz de que el actor, junto a su esposa Jada Pinkett Smith, habrían intentado tener un trío con Jennifer Lopez, quien fue su pareja a inicios de siglo.

La especulación comenzó a raíz de declaraciones del ex guardia de seguridad del cantante, a mediados de octubre de este año. Al respecto, el presentador Jimmy Kimmel aprovechó que Diddy hablaba sobre el amor para recordárselo. “Vi a un tipo en Internet que decía que solía ser tu guardia de seguridad, que decía que cuando salías con J.Lo, Will Smith y Jada intentaron ligársela en un trío y que tú ibas a darle una paliza a Will Smith. ¿Es cierto?”, le preguntó.

Tras unos segundos de silencio y miradas incómodas, sorprendido por lo que acababa de escuchar, los nervios se apoderaron tanto del rapero que primero evadió el tema.

“Este programa se ha vuelto más loco desde la última vez que estuve aquí”, bromeó con cierto nerviosismo después de mirar fijamente a Kimmel.

Luego, Diddy lo tomó con humor y negó que sea cierto. “¿De verdad escuchaste eso? ¡No!”, a lo que Jimmy respondió: “Sí, lo vi en Internet. ¿Me estás diciendo que no puedo creer todo lo que leo?”. Tras su insistencia, un Diddy visiblemente incómodo trató de poner fin a la conversación. “No sé de qué estás hablando, Jimmy, creía que éramos amigos”.

Durante el mes pasado, Gene Deal, quien es el ex guardia de seguridad de Diddy, reveló en el podcast “The Art of Dialogue” que el rapero le contó que Will y Jada intentaron “ligarse” a Jennifer mientras ella y Diddy salían de 1999 a 2001.

Recordó que estaban en una fiesta de cumpleaños del actor Ben Affleck que organizó Matt Damon. “Era una pequeña reunión en el Four Seasons. Matt Damon, Ben Affleck, Jennifer López, Puff, Will Smith y Jada estaban sentados en un lado de la sala”, recordó Deal. ““Puff se levantó. Caminó e hizo los brazos de cierta manera [cruzándolos]”, dijo Deal. “Me acerqué a él y me dijo: ‘Creo que Will y Jada están intentando llevarse a Jennifer. Quiero que te quedes cerca porque me lo voy a cargar’”.

Más detalles en INFOBAE