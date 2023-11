Posteado en: Actualidad, Internacionales

El alcalde electo de Bogotá se les para firme a Petro y a Claudia López, y cuenta cómo será su gobierno.

VICKY DÁVILA: ¿Ya lo llamó el presidente Gustavo Petro?

CARLOS FERNANDO GALÁN: No, no me ha llamado.

V.D.: Extraño, ¿no?

C.G.: Yo creo que sí. Es fundamental superar lo que pasó, es decir, ya los bogotanos y las bogotanas eligieron, dieron un mandato claro y contundente. Y lo que el presidente debe hacer es respetarlo y empezar a trabajar con quien fue escogido por los habitantes de esta ciudad como su gobernante.

V.D.: Pero, además, usted no le ha hecho nada a Petro.

C.G.: Claro, yo simplemente planteé que el presidente estaba haciendo campaña abiertamente por un candidato.

V.D.: Pero eso no lo dijo solo usted. Lo expresaron todos.

C.G.: Todos. Y no era una opinión, era una realidad. Pero creo que por el bien de Bogotá y del país es fundamental respetar los mandatos electorales que surgen. Aquí hubo un mandato realmente impactante, fuerte. Cerca de un millón y medio de votos. Por eso, estoy listo a sentarme con el presidente para trabajar por Bogotá con el Gobierno nacional, pero no como esperaban algunos, de tener un alcalde que trabajara para el presidente. Eso no va a ocurrir. Habrá un trabajo por esta ciudad para defender los proyectos y particularmente el metro. Al presidente le digo: pasemos la página, hagamos ese proyecto metro como está, continuémoslo, terminémoslo y más bien hablemos de la segunda y de la tercera línea que Bogotá requiere.

