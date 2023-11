José Gato Briceño: Borrar los hechos no cambia la historia

Posteado en: Opinión

Ni siquiera para los más experimentados y asombrosos ilusionistas, magos conocidos en la historia del mundo, es posible hacer lo que los herederos del traidor mayor, hoy felizmente difunto, intentan siempre hacer, desaparecer la realidad, revertir lo ya hecho, esconder lo sucedido a punta de varitas mágicas cargadas de abuso de poder y a traves de declaraciones, noticias falsas, resoluciones, leyes express, todo a la medida de su antojo, estas artimañas son inútiles: ¡Lo hecho, hecho está ! Borrar los hechos no cambia la historia. Pero no olvidemos que estamos ante unos piratas que jamás dejarán el botín, no pararán el saqueo sin pausa que desarmó, arruinó a nuestra patria y entregó a terroristas y comunistas nuestra soberanía.

Este nuevo intento de acción sacada de debajo de la manga pretende con un “abracadabra” enmascarado en una decisión del Tribunal Supremo de Justicia “dejar sin efecto” las elecciones primarias recién celebradas, lo cual no tiene ningún sentido ni forma de ejecutar como ya lo han afirmado reconocidos jurisconsultos del país porque los efectos de esa elección no se pueden revertir :el triunfo de Maria Corina Machado sucedió, fue aplastante, opacó a los más conocidos partidos de oposición y puso nerviosísimo al narcorégimen.

Es bien sabida desde hace años mi posición, la cuál sostiene el criterio con base en pruebas, documentos y afirmaciones como la de Smartmatic (La empresa que le prestó los servicios tecnológicos al Consejo Nacional Electoral-CNE) durante 14 años, lo que sustenta mi tesis de que Maduro y sus secuaces, NO SALEN A TRAVÉS DEL VOTO.

¿ Por qué apoyé las primarias? Porque era una elección entre la plataforma unitaria y algunos liderazgo de la oposición y sin la plataforma del CNE y sería la gran oportunidad para que los venezolanos escogieramos el nuevo vocero, candidato y liderazgo que nos represente en los próximos años y serviría para demostrar lo que se vislumbraba: la aplastante derrota de los representantes de algunos partidos vendidos y entreguistas que ayudaron atornillarse en el poder a Nicolás Maduro. La gente ya aprendió y dió su respaldo a quien se ha mantenido fuera de ese cotilleo con el chavismo.

Igualmente, dicho en anteriores escritos, no torpedeo ninguna actividad que abra opciones, las que sean y como sean para arrancarlos del usurpado, mal habido y mal utilizado poder. Después de esa gran jornada del pasado 22 de octubre, ya hipotéticamente quedan once (11) meses (si no adelantan las elecciones) para articular todo tipo de acciones que conlleven a que los forajidos reconozcan a María Corina como candidata, no me parece apropiado decir que eliminen la inhabilitación pues sería reconocer que ese adefesio juridico existe.

Tenemos que tener todos los días muy presente que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello dirigen y representan una organización internacional narcoterrorista, dirigida desde Cuba y no va a ser nada fácil expulsarlos del poder, nadie en su sano juicio puede pensar que van habilitar a Maria Corina, si no existe una firme y sostenida presión nacional e internacional.

Ellos saben que si habilitan a Maria Corina, le estarían entregando el poder o las llaves de Miraflores automáticamente y las consecuencias que vivirían, las sabemos: Cárcel, exilio, justicia internacional, etc, etc.

Retomo mi sostenida reflexión, estos pandilleros, teniendo secuestrado a un país con todas las instituciones de rodillas, el privilegio de hacer los que les da la gana, mandan a apresar, asesinar, secuestrar, a quien los mire mal, para tener a los presos políticos como barajitas de cambio, los sueldos son los más miserables del planeta, los hospitales están como los bombardeados en Gaza pero sin guerra, tienen el control de la distribución de drogas en 70% de casi todo el mundo con nuestra excelente ubicación geoestratégica ya que salen de los puertos y aeropuertos de Venezuela, todo esto coordinado por el hermano de Diosdado Cabello, José David, su lugarteniente intocable. Pensemos despojados de pasiones, llenos de esta afocante realidad: ¿ se van a exponer a perder el poder para perder toda esa riqueza e ir presos? ¿Van a permitir el cambio de su macolla electoral por una nueva sin vicios?

Le pido a mi Dios que ojalá esté equivocado, que la vía sea electoral y me ponga a pensar en aquel viejo adagio: la peor diligencia es la que no se hace. La salida posible, sin duda es otra, señores:Malandros narcoterroristas se arreglan con drones, pólvora y plomo.

Mi fuerza está a la orden de la denuncia, el enfrentamiento contra esa peste, los denuncio sin pausa, cada segundo, con la único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

Twitter: @josegbricenot

Instagram: @josegbricenot2

Facebook: @josegbricenot2

gatobriceno.blogspot.com