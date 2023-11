Piqué rompe el silencio y habla de su ruptura con Shakira: La gente no sabe ni un 10 por ciento de lo que ha pasado

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Pese a que Gerard Piqué suele esquivar el tema de la ruptura con la cantante colombiana Shakira, el exfutbolista del Barcelona recientemente dio unas declaraciones al respecto en medio de una entrevista que brindó para el programa catalán El Món a RAC1.

Por NTN24

Piqué aseguró que trata de no darle importancia a todo lo que dicen sobre él y las causas que llevaron a dar por terminada su relación con la intérprete barranquillera.

“Todo me ha patinado, pero es muy sano: es que va muy bien. Hacer todo el rato lo que crees que es mejor para mí y mi entorno. Es importante saber qué dicen, pero no darle importante. Es importante no vivir de espaldas a lo que pasa, pero darle importancia cero“, aseguró.

Además, contó cómo ha tomado las distintas versiones que han generado gran especulación sobre lo sucedido con Shakira y por qué decidió no darles importancia a esos comentarios.

“Cuando aparecen he llegado al punto que para mí son invisibles. Buscan que te afecte, hacer daño, y cuando ven que no lo consiguen… si le hubiera dado importancia a lo que decían de mi gente que no me conoce en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto piso”, aseguró.

