José Gato Briceño: La educación, base y principio del desarrollo

Siempre miramos con admiración y alabamos a algunos países cuyo desarrollo es sostenido, en permanente crecimiento y ejemplo a seguir debido a su fuerte economía capaz de resistir embates de las crisis mundiales, eficientes instituciones, excelentes obras de infraestructura y tremendas oportunidades para el empoderamiento profesional de su pueblo con equidad y sin explotación de la mano productiva. La búsqueda de ese país que resuelva las necesidades de su gente debe ser el norte de cada gobernante, así tenga limitaciones de recursos naturales, tesoro nacional o de cualquier indole. No en vano coinciden muchos de estos países ejemplo en haber tenido democracias reales por largos periodos lo que genera clima de estabilidad, paz y crecimiento .

Pero definitivamente y como eje transversal de apoyo sólido, el desarrollo y prosperidad de la humanidad tiene su gran soporte en la educación. Revisando la historia del continente americano podemos ver que en el año 1750 todos eran países pobres. Cuando inicia la revolución industrial, en Inglaterra y otros países se hicieron protagonistas de dicha revolución poniendo las condiciones para la creatividad e investigación dieran frutos ante esta ola de avance en todas las áreas mientras que en América Latina este impulso fue muy fugaz, la escasa y lenta posibilidad de comunicaciones disipó esa gran oportunidad. Sin embargo gracias a las riquezas naturales y comienzo de explotación de las mismas nuestra América comenzó a crecer económicamente, en datos revisados vemos cómo hace 70 años México era más rico que Portugal, Brasil tenía un ingreso per capita más elevado que Corea del Sur. Hace apenas 80 años Honduras tenía más riqueza per cápita que Singapur y hoy, en cuestión de 40 años, Singapur es un país con 40.000 dólares de ingreso anual por habitante con un desarrollo extraordinario y hoy el ingreso promedio de Honduras ronda los 2.000 dólares. Y no hablar de Venezuela, tuvimos la moneda más fuerte del mundo y hoy, luego de 24 años de revolución del siglo XXI el ingreso por habitante es de 5 dólares mensuales, o sea 60 dólares ANUALES.

En el año 1950 cada ciudadano americano era cuatro veces más rico que un ciudadano latinoamericano, hoy en día un ciudadano americano es 30 veces más rico que un latinoamericano.

No hay discusión ni secretos para esta espantosa realidad, obviamente que uno de los factores de este retroceso y gran fracaso, ha sido el no apoyar suficientemente la educación y muy pocos líderes latinoamericanos se han percatado de eso. Hay unas estadísticas que quiero traer a colación, los gringos tienen alta escolaridad y se leen a lo largo de su vida 1600 libros y los latinoamericanos apenas unos 120.

En el caso Venezuela la “política educativa”, es regida por el ministerio de educación y los gobernadores y alcaldes sólo pueden coadyuvar esta gestión con construir y mejorar la infraestructura educativa, sin embargo en mis 8 años de gestión de gobierno desde el año 2004 al 2012 le puse pasión y mucho interés para evitar la deserción estudiantil redundando esto en el combate contra la delincuencia; teníamos excelentes proyectistas con mucha inteligencia y creatividad, haciendo y adecuando todos los planteles desde preescolar, hasta nivel universitario. A grosso modo voy a nombrar algunas obras cuya lista ha sido recopilada por mis colaboradores, lo que suma casi mil aulas en toda la geografía del estado Monagas durante esos 8 años.

Construimos dos edificios modernos para la Universidad de Oriente (UDO) en el campus Los Guaritos, la sede de la Universidad Simón Rodríguez , institución que estuvo 32 años deambulando dando clases por diferentes liceos y escuelas, un edificio del Tecnológico de Caripito, ocho aulas en la escuela Técnica Agropecuaria Caripe, en Caripe, las escuelas de La Placeta, Quebrada Grande, Los Cigarrones y Palo Quemado de Caripe, liceo de San Francisco, municipio Acosta, el liceo de Temblador avanzado en 85 %, el liceo de Areo, un módulo de 6 aulas en los Cardones y los edificios del ciclo diversificado de Caicara y dos edificios para la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caicara, reconstrucción y ampliación total del liceo de San Félix, Cedeño, edificio en la escuela José Francisco Bermúdez, escuela para niños especiales, ambas en Caicara.

En educación inicial se reconstruyeron , ampliaron y equiparon los 36 colegios de la Fundación del Niño , liceo de Taguaya, escuela Teresa Carreño de La Toscana, liceo Chaguaramal, escuela de La Orejana, módulo de 2 aulas en Las Canoas y Mesas de Punceres, las últimas cinco en el municipio Piar, construcción del liceo Jesus Rafael Zambrano en el centro de Maturin, liceo Félix Angel Lozada de la parroquia La Pica Maturín, Unidad Educativa Cecilio Acosta, parroquia Las Cocuizas Maturín, liceo Gilda Ramírez Urb José Tadeo Monagas, reparación y ampliación total de la escuela básica Federico Hands de Las Cocuizas ( gracias a esa mejora hoy en día funciona allí también la universidad Rómulo Gallegos), liceo Ezequiel Zamora, Las Cocuizas sector El Psiquiátrico.

Aunado a eso, trabajamos en la necesidad de gratificar a los docentes , quienes se quejaban del no cumplimiento de su contratación colectiva, se les incluía anualmente un incremento del 10 % de aumento al sueldo que no tenía nada que ver con la contratación colectiva, simultáneamente a todos los empleados incluyendo policías que llegaron a tener el mejor sueldo de toda Venezuela y si el gobierno nacional hacia un incremento, también se los incluía. La atención médica era ilimitada en casi todas las clínicas privadas para todo los funcionarios cuestión que indiscutiblemente les brindaba calidad de vida, fue el FAMOSO PLAN SALUD creado en mi gobierno. Dotación de los planteles estadales de manera trimestral (Para los gastos de funcionamiento) teníamos los planes vacacionales para los hijos de los empleados, teníamos dotación permanente de bienes muebles (Escritorios, sillas secretariales, mesas sillas, equipos de computación y equipos deportivos), construcción de los Centros de Telematica e informática (CEBIT) dotados con computadoras y acceso a Internet. Para más apoyo al gremio educativo implementamos la exitosa política de jubilación, ya que encontré casos de maestros que habían muerto sin cobrar sus prestaciones, habiendo servido más de 30 años al magisterio, sacamos la jubilación de mil 1400 docentes.

Asimismo los docentes suplentes que estaban contratados por necesidad de servicio, se ingresaron supliendo esas jubilaciones y se hizo justicia social sin ninguna discriminación política.

Mirando hacia atrás y con la mente puesta en eso que reseñé a al principio, no tengo dudas que el narcochavismo si tiene una política educativa clara, que ha logrado lo que hoy tenemos: La mayor deserción escolar jamás vista, por hambre, por falta de docentes ya que no les da el mísero salario ni para el transporte, la política educativa del que comanda esta tragedia educativa, el usurpador extranjero es promover la ignorancia, la incultura, la dependencia de bonos y dádivas, destruir las universidades autónomas aplicándole menguados presupuestos y dejar las infraestructuras cada día más deterioradas, los educadores con un salario miserable o los peor pagados del planeta. Desde la cárcel del exilio lloro por saber que a nuestros niños le pidan que si quiere escuchar clases sentado debe reparar su pupitre, que no haya agua en los baños de sus escuelas, mucho menos programas de alimentación, más bien el programa es de desnutrición . Nada de eso es casual, es su estandarte, repito, su lema es la ignorancia, el resentimiento, la envidia y la destrucción.

Más pronto que tarde es imperante darle a esa población del futuro de mi país todas las herramientas para su avance y el de la patria. Cómo sea hay que rescatar y enaltecer la educación,por eso la salida de esta mafia debe ser sin compasión , sin miramientos, los fustigó, denunció y enfrentó a cada segundo , sin pausa y con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

