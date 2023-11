Surgen nuevos casos de bebés fallecidos en el Hospital Materno de Barinas

La conmoción que causó esta semana el fallecimiento de un bebé de un mes y 17 días de nacido en el Hospital Materno Samuel Darío Maldonado de Barinas, tuvo reacciones luego de la publicación de lapatilla.com, donde aparecen nuevas historias de madres que aseguran haber vivido la misma situación.

Corresponsalía lapatilla.com

Yuleici García declaró públicamente en la red social Facebook, que “en ese materno lo que hay son puros pasantes. A mi niña me la dejaron morir también”.

Lapatilla.com intentó contactar a García para obtener mayores datos de lo sucedido, pero no fue posible.

Sin embargo, la joven madre ya había contado que “por según ellos (médicos), tenía una pequeña dificultad para respirar, y de tanto tratamiento que me le mandaron, lo que hicieron fue empeorarme a la niña tanto, que no aguantó si no solo un día”.

“Me la hicieron sufrir mucho, mi niña ya a lo último botaba espuma por la boquita, y ellos decían que era parte del proceso”, relató.

La salud no vale nada

“La salud en este país cada día vale menos”, expresó Bárbara Flores Bello, profesional de la salud, quien describió parte de la situación que se viven en los centros asistenciales.

“Ponen la vida de los seres humanos en manos de cualquier persona que “estudie” por obtener un título y no por aprender a hacer las cosas correctamente o por vocación, y entonces suceden este tipo de tragedias”.

“Lo digo con propiedad, hay que meterle el ojo a los centros de salud en Venezuela. Meten a pasantes de enfermería sin supervision, a hacer cualquier locura”, dijo.

Flores Bello advirtió que “meten a cualquier loco que supuestamente estudió un tiempo y lo llaman médico”.

Entre otras anécdotas que ha tenido en los centros de salud de Barinas, Bárbara Bello aseguró: “Hace poco fui testigo de cómo una pasante no sabía usar la báscula, le dio a la madre (del paciente) un peso que ella creyó era el correcto, cuando el medico indicó la dosis al nené, el antipirético no hacía efecto, no bajaba la fiebre. Por supuesto, porque era una dosis menor a la que debía administrársele”.

Sobre el caso del bebé fallecido esta semana, la profesional de la salud explicó que “un buen enfermero debió realizar la prueba intradérmica y observar al bebé, actuar rápidamente ante la reacción alérgica para contrarrestar los efectos del antibiótico, pero esperaron mucho tiempo”.

“Seguramente, el nené hizo una anafilaxia que lo llevó a la muerte”.