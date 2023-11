VIRAL: Se quejó de su trabajo en redes, se hizo viral y la terminaron echando (VIDEO)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

En cualquier ambiente laboral, siempre pueden haber cosas por mejorar o situaciones que no sean del todo agradables. En esta ocasión, una joven tiktoker aprovechó para hacer un video y descargarse con todas las cosas que le molestaban de su trabajo en una cafetería de franquicia.

Por: TN

Sin embargo, a pesar de que en los comentarios recibió mucho apoyo de los usuarios, tuvo un final inesperado: la echaron. “No pasa nada, no se ha muerto nadie, me voy a otro sitio a que me exploten exactamente de la misma manera”, aseguró en otra publicación.

En la red social china, Carmen se hizo viral con un video en el que contaba todas las cosas que no le gustaban de su trabajo. Uno de los primeros puntos que cuestionaba la joven era la hipervigilancia y la necesidad de sus jefes de estar controlando a los empleados todo el tiempo.

“¿Qué quieres que haga? No voy a trabajar mejor porque yo sepa que me estás vigilando. A mí me da igual, me da lo mismo”, comentó con el usuario @rayomcqueer. “Me parece un poco psicópata decir: ‘Te estoy vigilando’”, agregó.

