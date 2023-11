Hamás difundió un video que muestra a los rehenes siendo entregados a la Cruz Roja

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El grupo terrorista compartió un clip en el que se ve cómo sus milicianos acompañan a los captivos a vehículos para luego ser transportados de vuelta a Israel

El viernes comenzó en Gaza un alto el fuego de cuatro días en la guerra entre Israel y Hamas como parte de un acuerdo que Qatar ayudó a negociar. Qatar dijo que 24 rehenes fueron liberados, incluidos 13 ciudadanos israelíes, 10 ciudadanos tailandeses y un ciudadano filipino. Israel liberó a 39 prisioneros palestinos más tarde ese mismo día.

Por Infobae

Luego de que Israel compartiera videos e imágenes de los rehenes liberados, Hamas decidió difundir un clip en el que se muestra cómo sus milicianos transportan a los rehenes a vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Entre los rehenes israelíes liberados se encontraban ocho mujeres —seis de ellas de entre 70 y 80 y tantos años— y tres niños. Tras su liberación, también fueron puestos en libertad presos palestinos: 24 mujeres, algunas de ellas condenadas por intento de asesinato en ataques contra las fuerzas israelíes, y 15 adolescentes encarcelados por delitos como lanzar piedras.

Al anochecer del viernes, una fila de ambulancias salió de Gaza a través del paso fronterizo de Rafah, en Egipto, trasladando a los rehenes liberados, según imágenes en directo de la cadena estatal egipcia Al-Qahera TV.

El acuerdo de tregua conlleva un aumento de los envíos de combustible y suministros a Gaza, aunque todavía sólo lo suficiente para aliviar las necesidades de los 2,3 millones de palestinos en Gaza que han soportado semanas de bombardeos israelíes , según grupos de ayuda. Israel ha acordado permitir la entrega de 130.000 litros de combustible por día a la sitiada Gaza para necesidades humanitarias mientras dure la tregua.

