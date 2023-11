Israel confirmó que Hamás entregó a la Cruz Roja el tercer grupo de rehenes liberados

Ejército israelí dice que 14 rehenes israelíes y 3 extranjeros fueron entregados a la Cruz Roja

El ejército de Israel afirmó este domingo que 14 rehenes israelíes y tres extranjeros retenidos en la Franja de Gaza por el movimiento islamista Hamás fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja en el territorio palestino.

“Según la información recibida de la Cruz Roja, 14 rehenes israelíes y tres rehenes extranjeros fueron transferidos a la Cruz Roja”, declaró un comunicado castrense, en el tercer día de una tregua entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás, según un acuerdo que incluye también la liberación de presos palestinos retenidos en cárceles israelíes.

A espera de una confirmación oficial sobre la identidad de los liberados, medios israelíes informaron de que entre los 13 israelíes puestos en libertad después del rehén ruso hay 9 niños y cuatro mujeres.

El gobierno de Israel publicó los nombres de los 14 rehenes israelíes -cuatro mujeres, nueve menores y un hombre con doble nacionalidad rusa- que el grupo islamista Hamás liberó este domingo junto a tres tailandeses, sumando un total de 58 rehenes liberados desde el viernes pasado.

“El gobierno israelí acoge con agrado a los diecisiete secuestrados que regresan a Israel, catorce de nuestros ciudadanos y tres extranjeros”, indicó un comunicado de la Oficina del Primer Ministro, Benjamín Netanyahu.

Entre los israelíes liberados se encuentran se encuentran Chen Goldstein Almog, una mujer de 48 años, junto a sus hijos Agam, de 17, Gal, de 11 años y Tal de ocho.

También Hagar Brodetz, una mujer de 40 años, junto a sus hijos Ofri, de 10, Yuval, de ocho y Oriya, de cuatro.

Las hermanas Dafna y Ela Elikim, de 15 y ocho años respectivamente, también fueron liberadas, así como Alma Avraham, de 84, Aviva Adrienne Siegel, de 62 y Avigail Idan, de cuatro años y con doble nacionalidad israelí-estadounidense.

Ron Krivoi, un israelo-ruso de 25 años, también fue liberado, como un gesto de Hamás hacia el gobierno de Rusia.

