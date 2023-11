El árbol de Navidad de la Casa Blanca se desplomó tras un fuerte ventarrón (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Un fuerte viento, de hasta 25 kilómetros por hora, derribó este martes el árbol de Navidad de la Casa Blanca, que ya estaba decorado con luces de diferentes colores.

El abeto que se cayó se encuentra en el sur de la Casa Blanca en una parte de los jardines conocida como la Elipse y que puede ser visitada por el público.

De hecho, con sus luces, bolas y cintas de color rojo, ese árbol suele convertirse en una de las principales atracciones turísticas para aquellas familias que visitan la capital de EE.UU. durante las vacaciones de Navidad.

Tradicionalmente, el abeto suele tener a su alrededor 50 pequeños árboles, uno por cada estado de Estados Unidos y que suelen lucir ornamentos diseñados por niños y con detalles sobre la historia, la cultura y las tradiciones de cada rincón del país.

UPDATE: The White House Christmas tree has been lifted by crane! It was toppled by wind earlier tonight @nbcwashington pic.twitter.com/XtSSty8gfV

— Aimee Cho (@AimeeCho4) November 28, 2023