Madre denuncia que a su hijo lo obligaron a participar en simulacro del referendo en Anzoátegui

Rebeca Mora, madre de un adolescente que estudia en el Liceo Bolivariano Naricual, ubicado en la parroquia Naricual del municipio Simón Bolívar, estado Anzoátegui, denunció que a su hijo lo obligaron a participar en el simulacro estudiantil por el Esequibo, realizado este miércoles 29 de noviembre.

Por Corresponsalía lapatilla.com

La señora difundió un video en redes sociales en el que se le ve notablemente alterada exigiendo explicaciones al respecto, pues supuestamente, también hubo amenazas de por medio.

“A mi hijo lo acaban de encerrar en el liceo y le dijeron que si no votaba por el bendito Esequibo, no pasaba el liceo y no podía salir. A los muchachos los secuestraron y les dijeron que si no votaban, no salían. Eso no puede ser así. Eso no se hace”, expresó la mujer.

En el audiovisual también se observa a Mora parándose frente a la institución y pidiendo que se le aclare por qué le dijeron a su hijo de 14 años que debía participar en el simulacro, “si se necesita tener 18 años y estar inscrito en el CNE (Consejo Nacional Electoral) para poder votar”.

Participación

Según la Autoridad Única de Educación en Anzoátegui, Mireya Molero, entre los 21 municipios de la entidad se registraron 357 planteles, públicos y privados, que participaron en el simulacro estudiantil por el Esequibo.

También indicó al Diario El Tiempo que escuelas de nivel inicial y primaria ya fueron tomadas desde este miércoles para la instalación de las máquinas, mientras que en los liceos y escuelas técnicas el proceso se hará mañana jueves 30 de noviembre, precisamente porque estaban en el simulacro.

Trabajadores de algunas instituciones, que prefirieron mantenerse en el anonimato, coincidieron en que el proceso, al menos en sus liceos, se hizo sin artefactos relacionados con el CNE, sino que se utilizaron tablets o computadoras al momento de votar.

No obstante, coincidieron en que todo el “parapeto” fue innecesario, ya que si lo que buscaban era instruir al estudiante sobre el tema del Esequibo, bastaba con clases de historia.