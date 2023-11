Aseguran que Clara Chía se ha hecho cinco cirugías plásticas desde el 2022 a la fecha… ¡y todo por su suegra!

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

Tuvieron que pasar tan sólo unas pocas semanas desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron oficialmente su separación, para que las razones de inmediato se dieran a conocer, pues una infidelidad del exfutbolista había terminado con la familia de la colombiana, y con ello el nombre de la ‘amante’ del español, y estamos hablando de Clara Chía Martin, quien se ha sometido a varias cirugías estéticas desde entonces y aquí te las mencionados.

Por Heraldo USA

Hoy en día, el nombre de la joven es uno de los más odiados del mundo, ya que los millones de fans de la intérprete no le perdonan que terminará con la relación que había entre los padres de Milan y Sasha, quienes se fueron a vivir con su madre a Miami tras la separación definitiva, pero también la vida de la joven en estos casi dos años no ha sido del todo ‘color de rosa’, ya que se ha tenido que enfrentar al continuo acoso de diferentes medios de comunicación y las comparaciones no se han hecho esperar,

Desde que su rostro protagonizó la revista Hola a finales de 2022, de inmediato comenzaron a ver los pros y los contras de la española, quien en ese entonces era una becaria en la empresa que es propiedad del exdefensa del Club Barcelona, y las críticas no han cesado, razones por las que la joven ya se habría sometido a varios arreglitos estéticos, mismos que han sido pagados por Gerard Piqué y hasta ordenados por su suegra, Montserrat Bernabéu.

Ha sido a través del programa Chisme No Like, en donde se dio a conocer que la joven que antes era mesera ha entrado al quirófano en por lo menos cinco ocasiones por órdenes de la exsuegra de Shakira, ya que para la doctora no tienen un físico ideal, pues las continuas comparaciones con la colombiana ya hasta ha comenzado a afectar a los españoles, razones por las que han querido transformarla y aquí te decimos de cuales se tratan.

Para seguir leyendo, clic AQUÍ.